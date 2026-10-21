A Illa de Arousa comprará el edificio decomisado a Marcial Dorado para crear 15 viviendas públicas

A esto se dedicarán los terrenos embargados a Marcial Dorado en A Illa de Arousa (Pontevedra) Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

El Ayuntamiento de A Illa de Arousa ha llegado a un acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas para adquirir el edificio decomisado al narco Marcial Dorado en la localidad y que iba a ser subastado en noviembre con el objetivo de convertirlo en 15 viviendas públicas.

Así lo ha anunciado el propio alcalde, Luis Arosa, en sus redes sociales, donde ha considerado la decisión "un paso enorme para que nuestra gente pueda vivir en Arousa" y para que "donde antes hubo dinero del narcotráfico, haya hogares, familias y futuro".

Según informa Europa Press, la finca decomisada al narco Marcial Dorado, ubicada en O Xufre y sobre la que se asienta un edificio en construcción de bajo y dos plantas, estaba incluida en una subasta prevista por el Plan Nacional sobre Drogas para el próximo 19 de noviembre. Una vez manifestada la intención del ayuntamiento de adquirirlo, el lote ha sido eliminado de la puja.

En total, según ha contado el alcalde, la operación supondrá 1,34 millones de euros con un pago "aplazado en 10 años", y "permitirá ampliar el parque público de vivienda y abrir nuevas oportunidades" para los vecinos.

Además de las 15 viviendas del edificio, los dos grandes bajos comerciales que tiene proyectados "podrían transformarse también en viviendas", reconoce Luis Arosa.

Personas con dificultades para acceder a una vivienda

Aunque reconociendo que "15 viviendas no resuelven todo el problema", el regidor ha recordado que "cada vivienda cuenta, cada paso cuenta y cada oportunidad que se crea es una familia más que puede construir aquí su futuro".

"Pienso especialmente en los jóvenes que se quieren quedar en Arousa, en las familias que buscan una oportunidad y en todas las personas que hoy tienen dificultades para acceder a una vivienda", explica el regidor. "Porque vivir en A Illa de Arousa es un privilegio, pero no puede convertirse en un lujo", añade.

Luis Arosa apunta que el ayuntamiento "lleva comprometidos más de 1,6 millones de euros en materia de vivienda pública", sumando esta actuación, y "sigue trabajando para hacer realidad las viviendas de la Avenida da Ponte".