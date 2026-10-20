Piden que se libere a los afectados por el accidente de Caldas (Pontevedra) del coste del peaje de la AP-9

El titular autonómico de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha pedido que se libere del pago de peajes a los usuarios de la infraestructura afectados por el accidente ocurrido este martes en Caldas (Pontevedra). Así se lo ha trasladado al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y a la concesionaria de la autopista AP-9, Audasa.

La petición la ha realizado a través de su perfil de la red social 'X' después de que un accidente registrado este martes en Caldas de Reis (Pontevedra) y en el que falleció un hombre de 51 años, provocase importantes retenciones durante varios kilómetros.

En concreto, el siniestro, en el que colisionaron un camión y una furgoneta, tuvo lugar en el punto kilométrico 107 de dicha vía, en dirección Vigo. Fue sobre las 14:30 horas cuando los servicios de emergencia tuvieron constancia del suceso, que obligó a cortar la AP-9 en ese punto, generándose un atasco kilométrico.

Según diversos particulares y la Guardia Civil, un camión sufrió un accidente quedando en tijera, involucrando a su vez a una furgoneta que estaba parada en el arcén, cuyo conductor estaba atrapado. Fue precisamente esta última persona la que finalmente perdió la vida.

Hasta el punto se desplazaron los servicios de Urgencias Sanitarias del 061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Cuntis.

Fuentes de la Benemérita explicaron que el fallecido era un vecino de Vilagarcía de 51 años de edad, que quedó atrapado dentro de su furgoneta después de que el vehículo articulado impactase contra ella mientras estaba parada en el arcén. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.