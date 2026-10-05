Galicia declara de interés autonómico la ampliación de las bodegas Martín Códax

La Consellería de Medio Rural declarará el interés autonómico del proyecto de adecuación y ampliación de las instalaciones de las Bodegas Martín Códax, situadas en el ayuntamiento de Cambados (Pontevedra); con el objetivo de esta iniciativa es el de poder dimensionar las instalaciones de acuerdo a la capacidad productiva de sus personas viticultoras.

Tal y como recoge el proyecto de acuerdo elevado este lunes al Consello de la Xunta, consultado por Europa Press, la actuación prevista abarca una superficie de más de 47.000 metros cuadrados que favorecerá la actividad de esta empresa, con una inversión de 18,6 millones de euros y permitirá crear una veintena de nuevos empleos.

El proyecto prevé incrementar el almacenamiento en el área logística, así como de la capacidad de provisión del vino a granel y de elaboración en vendimia, tanto en depósitos como en instalaciones para la recepción y el prensado de uva.

Asimismo, se desarrollarán espacios para enoturismo, considerando la posible oferta de servicio de restaurante, y la dotación de más oficinas y espacios comunes para empleados.

La adecuación y la mejora de las instalaciones de Bodegas Martín Códax permitirá el incremento de la capacidad productiva de esta cooperativa, que tiene una importante relevancia dentro de la producción de vinos amparados de denominaciones de origen, especialmente en las Rías Baixas.

La realización de este proyecto permitirá la creación de más puestos de trabajo debido al incremento de la producción, lo que también supondrá un beneficio para las productoras integradas en la cooperativa o que colaboran con ella.

La cooperativa Bodegas Martín Códax está formada por 332 viticultores que poseen una superficie aproximada de 325 hectáreas. Asimismo, la bodega adquiere uva a personas viticultoras y colaboradoras, en torno a las 135.

Tiene una capacidad instalada de más de 83.400 hectolitros, cifra que se verá incrementada una vez llevado a cabo el proyecto de adecuación y de ampliación de sus instalaciones. Su actividad de cultivo se extiende por todos los ayuntamientos pertenecientes a la subzona del Val do Salnés dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas y, desde hace unos años, tiene actividad también en otras DO gallegas --Monterrei y Ribeiro- y de fuera de Galicia --Bierzo--.