Una senderista cae al río en Caldas (Pontevedra) y es evacuada al hospital

Mañana accidentada en Caldas de Reis (Pontevedra). Una senderista ha resultado herida este domingo tras sufrir caer al río, por lo que ha tenido que ser trasladada al hospital.

Según informa Europa Press, la mujer realizaba el sendero de la Cascada de Segade esta mañana, cuando se resbaló y quedó atrapada entre las piedras en un lugar de difícil acceso.

En el operativo para atenderla han participado efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, los Bomberos del Salnés, la Policía Local y las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Caldas y Cuntis.

Tras ser rescatada por los profesionales desplazados hasta la zona, la mujer fue trasladada en una ambulancia del 061 al Hospital Montecelo, según el 112 Galicia.