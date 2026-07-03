Extinguido el incendio de Vilanova y controlado el de O Grove tras una jornada con tres fuegos en O Salnés

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio declarado este jueves en Vilanova de Arousa, que quemó dos hectáreas de superficie arbolada tras iniciarse sobre las 17:45 horas en la parroquia de Deiro, en el límite con Cambados.

El fuego llegó a amenazar una vivienda de madera situada en un pinar, aunque finalmente no fue necesario activar el nivel 2 de alerta.

Las llamas quedaron extinguidas a las 06:21 horas y en el operativo participaron cuatro agentes, seis brigadas, seis motobombas, tres helicópteros y dos aviones.

La jornada también dejó otros dos focos en la comarca. En O Grove, Medio Rural dio por controlado a las 06:55 horas un incendio forestal que afecta a una superficie estimada de tres hectáreas, con un dispositivo integrado por siete agentes, seis brigadas, siete motobombas, tres helicópteros y cuatro aviones.

Además, en A Illa de Arousa, un pequeño incendio declarado en la zona de Carreirón, entre dos campings, fue extinguido a las 22:07 horas tras calcinar 0,08 hectáreas de monte raso. En este caso trabajaron un agente, una brigada y un helicóptero.