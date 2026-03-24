Detenido en Villalonga (Pontevedra) por tres robos con fuerza por valor de 6.000 euros

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil al lado de un coche Guardia Civil

La Guardia Civil de Sanxenxo ha detenido a un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza cometidos en la localidad de Villalonga (Pontevedra) durante la madrugada del pasado 21 de marzo.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en un comunicado remitido a Europa Press, el equipo EBIO detuvo en las últimas horas a un varón con amplios antecedentes judiciales y policiales. La actuación se inició tras recibirse una llamada de un ciudadano alertando de la presencia de una persona en actitud sospechosa en los alrededores de un establecimiento.

De forma inmediata, patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron al lugar, donde los agentes lo sorprendieron 'in fraganti' cuando supuestamente trataba de cometer un nuevo robo, portando los efectos que acababa de sustraer, así como los útiles empleados para cometer los hechos. Allí, procedieron a su detención.

Según relata la Guardia Civil, las gestiones permitieron esclarecer su participación en otros dos robos con fuerza cometidos en las horas previas, concretamente en un establecimiento de hostelería y en las oficinas de un club de fútbol, a los que accedió forzando los cierres, que llegarían a superar los 6.000 euros en los tres locales asaltados.

Asimismo, las pesquisas realizadas por los investigadores, permitieron localizar los objetos sustraídos en el local del Club de Fútbol, ocultos en una zona descampada.

Finalmente, los hechos investigados hasta el momento y el detenido, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cambados, que decretó su ingreso en prisión.