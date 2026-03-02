Un trabajador herido tras caer en un foso de una altura de dos metros en Sanxenxo (Pontevedra)

Un trabajador resultó herido tras caer en un foso de una altura de dos metros en una empresa de lavandería en Forxán, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Según han informado fuentes del ayuntamiento consultadas por Europa Press, el suceso se produjo en la mañana de este lunes y la persona sufrió heridas, pero su vida no corre peligro.

Hasta el punto se desplazaron la Policía Local, los profesionales de Urxencias Sanitaria de Galicia-061 que movilizaron una ambulancia, agentes de la Guardia Civil y personal de Emerxencias.