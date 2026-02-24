Encuentran un hombre sin vida en una zona de monte de difícil acceso en Caldas de Reis (Pontevedra)

Agentes de la Guardia Civil en Galicia. S.F.F / Europa Press

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado en una zona de monte de difícil acceso en el municipio de Caldas de Reis, en Pontevedra.

Según ha informado el 112 Galicia, el fallecido había salido a hacer una ruta y ha sido localizado por un compañero que salió en su búsqueda.

Durante la noche los servicios de emergencia trabajaron para rescatar el cuerpo del hombre.

En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Vilagarcía, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, y voluntarios de Protección Civil del Concello Cuntis.