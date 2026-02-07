Hallado sin vida el hombre de 41 años desaparecido en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Las autoridades han hallado sin vida al hombre desaparecido desde este 5 de febrero en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Julio Alberto L.D., de 41 años, era una persona altamente vulnerable.

La Asociación Sosdesaparecidos ha informado que el hombre medía 1,75 metros y tenía una complexión delgada. En el momento de la desaparición, vestía un plumífero con capucha azul oscuro y un pantalón del Fútbol Club Barcelona.

Sosdesaparecidos es una asociación sin ánimo de lucro constituida en Caravaca de la Cruz, en Murcia, en el año 2010. Colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, cuyos familiares no saben qué ha sucedido ni dónde se encuentran.

Las alertas por desaparición llegan a la asociación por diferentes vías: familiar, al que se solicita la denuncia, una foto, descripción física, nombre, lugar y día de la desaparición y un teléfono de contacto; fuerzas de seguridad; y desapariciones publicadas en medios de comunicación.