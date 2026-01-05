Vandalismo navideño en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra): Enésimo ataque a la decoración

El Concello de Vilagarcía de Arousa ha denunciado públicamente el "enésimo ataque" a su decoración navideña. En esta ocasión, los vándalos se han enzarzado con la bola que adorna el cruce entre la rúa Río con Valentín Viqueira.

Fuentes municipales han expuesto que alguien, empleando material combustible, efectuó tres huecos en la capa de plástico, produciendo importantes daños en la misma.

En días previos ya se habían registrado otros daños en mobiliario urbano y elementos ornamentales, incluídas plantas. "Uns poucos non poden danar o esforzo económico e a dedicación do persoal do concello que a inmensa maioría si respecta e valora", aseguraron desde el Consistorio.