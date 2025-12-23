Rueda destaca el potencial del sector del vino gallego en el 40 aniversario de las Bodegas Martín Códax

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este martes el potencial del sector vitivinícola gallego. Ha reivindicado que los vinos gallegos son uno de los mejores representantes de la marca Galicia Calidade.

Así lo ha señalado durante su participación en el 40 aniversario de las bodegas Martín Códax, como se indica en una nota de prensa de la Xunta. Rueda ha sido nombrado amigo de honor de la cooperativa en este acto, en el que ha estado acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

Durante su intervención, el titular del Ejecutivo autonómico ha destacado la trayectoria de estas bodegas, que durante cuatro décadas han apostado por la profesionalización, la diversificación y por crecer dentro y fuera de la denominación de origen Rías Baixas.

Además, ha puesto en valor la "apuesta transversal" que está haciendo la Xunta para impulsar el sector del vino. Ha destacado los 12 millones de euros del presupuesto autonómico de 2026 que se destinarán a ayudas para financiar la reestructuración y reconversión de viñedo, la promoción internacional, o la elaboración y comercialización.

Por otro lado, ha recordado que estos productos también se promocionan a través del Plan Saborea Calidade Diferenciada, así como que se fomenta el turismo enogastronómico a través del Plan de Sostibilidade Turística. Ambos están cofinanciados por fondos europeos.