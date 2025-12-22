Manuel, dueño de la Administración que ha vendido el quinto premio de Lotería de Navidad: "Todos los años picamos algo"

Ya se conocen algunos de los grandes premios de la Lotería de Navidad 2025, y algunos de ellos han caído en Galicia. De los quintos premios que han salido hasta el momento, uno de ellos ha caído en A Illa de Arousa (Pontevedra). Se trata del décimo 60.649, premiado con 60.000 euros a la serie y, lo que es igual, 6.000 euros por décimo.

Desde Treintayseis hemos hablado con Manuel, dueño de la Administración de Lotería de A Illa de Arousa que ha vendido un billete del décimo premiado. Vendieron solo 1 billete, pero Manuel afirma que "estamos muy contentos".

La alegría de la Lotería de Navidad cae en A Illa de Arousa

Manuel, responsable de la Administración de Lotería de A Illa de Arousa, se muestra muy contento con el nuevo premio que han recibido este año, aunque reconoció que en esta ocasión se trata de una cantidad modesta.

"Vendimos un billete, una hoja suelta", explicó, detallando que el premio corresponde a "10 décimos, es una hojiña, algo es algo. De estos que se venden en ventanilla".

Por el momento, la noticia todavía no se ha traducido en celebraciones visibles en el establecimiento. "De momento no nos llamó ningún cliente", nos confirma Manuel con cierta emoción. Afirman que están "muy contentos", una sensación que ya es habitual en esta administración.

Y es que la de A Illa de Arousa cuenta con una larga trayectoria ligada a los premios de la Lotería. "Todos los años picamos algo. El año 2004 dimos el Gordo de Reyes. En el 2023 dimos dos quintos y un cuarto. En el 2022, dos cuartos", recordó Manuel, poniendo en valor la constancia con la que la suerte suele pasar por su ventanilla.

No todos los años son iguales, ni en cantidad ni en volumen de premios, pero el balance general es positivo. "En el 2022 dimos 16 millones en un colegio. Hay años con números más vendidos, otros años menos vendidos. Pero bueno, siempre algo se va picando", explicó.

Estas cifras y recuerdos refuerzan la confianza de los clientes habituales, que año tras año siguen apostando por esta administración con la esperanza de ser los próximos agraciados. Mientras tanto, Manuel y su equipo continúan celebrando cada premio, grande o pequeño, como una muestra más de que la suerte, de una forma u otra, siempre acaba regresando a A Illa de Arousa.