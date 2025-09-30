Organizan una marcha contra la presencia en 'Foro La Toja' del ex primer ministro de Israel Ehud Olmert

Grupos pro Palestina convocan acto en el 'Foro La Toja' contra la presencia del ex primer ministro de Israel Ehud Olmert Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina

Las voces críticas contra la presencia de Israel en cualquier tipo de evento son cada vez mayores. La Coordenadora Galega de Solidariedade coa Palestina ha anunciado una protesta contra la presencia del exprimer ministro de Israel Ehud Olmert en el 'Foro La Toja' el sábado 4, en la Illa de A Toxa, en O Grove (Pontevedra).

"Esta protesta está convocada porque es una terrible provocación invitar a una persona que fue parte de este proyecto sionista", ha criticado Ánxela Gippini, que forma parte de la organización del movimiento a través de la entidad Galiza por Palestina.

Según han detallado los organizadores en rueda de prensa en Santiago, esta manifestación está prevista para que inicie a las 10.30 horas en la Rúa Castelao, siguiendo hasta el Gran Hotel La Toja, donde se celebra el foro. Cada año, el encuentro reúne a líderes políticos, académicos, empresarios y otras personalidades.

"El objetivo es concentrarse allí y hacer visible la repulsa. (...) El ánimo que lleva a esto es el mismo que llevó a la movilización en 'La Vuelta' contra aquel equipo que vino a hacer un lavado de cara del régimen terrorista de Israel", ha afirmado Óscar Valadares, representante de la organización Mar de Lumes.

Operación 'Plomo Fundido'

Tal y como ha afirmado Gippini, esta "repulsa" mencionada por Valadares hacia el exprimer ministro se debe a su actuación cuando fue mandatario de Israel, entre los años 2006 y 2009. "Queremos recordar que, cuando él era primer ministro, fue responsable de la operación 'Plomo Fundido', que implicó 22 días consecutivos de bombardeos en Gaza", ha argumentado.

Durante la operación 'Plomo Fundido', lanzada entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, alrededor de 1.400 palestinos murieron en la Franja de Gaza a manos del Ejército israelí. El palestino Sami Ashour, miembro de la Asociación Galaico-Árabe Jenin, que representa la comunidad palestina en Galicia, también ha censurado la presencia de Ehud Olmert.

"La única diferencia es que Olmert cree que este genocidio y esta barbarie que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino es un peligro para el Estado israelí. No es que esté a favor de Palestina ni a favor de dar derechos a los palestinos", ha recalcado Ashour.

Este mismo martes, Ashour ha trasladado al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, el agradecimiento de la comunidad palestina en Galicia por el apoyo mostrado ante la situación en Gaza. El ciudadano palestino ha calificado la actuación israelí de "genocidio" y ha denunciado "un nivel de crueldad y brutalidad nunca visto".