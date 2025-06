Absuelven al exgerente de una residencia de Vilanova (Pontevedra) por defraudación a la Seguridad Social

En la sentencia, los magistrados reconocen que existió una sucesión de empresas y que se acumularon importantes deudas con la Seguridad Social, algo que quedó demostrado tanto por la documentación del caso como por los testimonios, incluidos los del propio acusado.

Sin embargo, aclaran que una sucesión de empresas no implica automáticamente un delito, sino que puede ser un indicio de fraude. Para que exista delito, debe probarse que la sucesión se hizo con la intención de defraudar, algo que en este caso se ha descartado.

El tribunal también señala que, aunque está probada la deuda con la Seguridad Social así como ciertas irregularidades fiscales y contables, no se ha demostrado que el acusado usara algún tipo de engaño o simulación para evitar el pago. Además, destacan que la Seguridad Social no tuvo grandes dificultades para cobrar, ya que se realizaron embargos, y que la sucesión de empresas no se ocultó a la Administración.

La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).