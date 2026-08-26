Galicia se desploma hasta los 5 grados en pleno agosto: Manzaneda marca la mínima del día

El descenso de las temperaturas se ha dejado sentir con fuerza este miércoles en Galicia, hasta el punto de que Cabeza de Manzaneda, en Ourense, registró solo 5,2 grados a las 14:30 horas, la temperatura más baja contabilizada durante la jornada en la comunidad. Hora y media después, a las 16:00 horas, el termómetro apenas había subido hasta los 6,1 grados.

El frío ha sido especialmente notable en numerosas zonas del interior, donde los termómetros se han mantenido por debajo de los 15 grados incluso durante las horas centrales del día. Según los datos de MeteoGalicia, Baltar registró 9,8 grados durante la madrugada, mientras que a mediodía Cuntis marcaba 10,7 grados; Calvos de Randín, 10,9; y Riós y Viana do Bolo, 11,3.

El contraste ha sido importante con otros puntos de la comunidad. Salceda de Caselas alcanzó los 24,6 grados, convirtiéndose en uno de los lugares más cálidos de Galicia, seguida de Lourenzá, con 23,4; Arbo, con 23,3; Salvaterra do Miño, con 23,2; y Ourense, con 23,1 grados.

Más de 70 litros por metro cuadrado en Cee

Además del desplome térmico, la jornada está dejando precipitaciones muy abundantes en la provincia de A Coruña. Hasta las 17:30 horas, Cee acumulaba 71,7 litros por metro cuadrado, mientras que en Vimianzo se habían registrado 55,8 y en Camariñas, 45,3 litros.

Galicia afronta así un miércoles marcado por la inestabilidad provocada por una borrasca situada al noroeste, con avisos activos por lluvias y tormentas en distintos puntos de la comunidad y un acusado descenso de las temperaturas en buena parte del territorio.