La armadora del Villa de Pitanxo pide dos meses más para consignar la fianza de 44 millones

La empresa Pesquerías Nores Marín, armadora del pesquero gallego Villa de Pitanxo, ha solicitado a la Audiencia Nacional una prórroga de dos meses para consignar la fianza de 44 millones de euros fijada por el juez para garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas del juicio por el naufragio, en el que fallecieron 21 tripulantes.

Según ha informado la portavoz de los familiares de las víctimas, María José de Pazo, el juzgado ha comunicado a las familias la petición realizada por la compañía. Ahora será el magistrado quien decida si concede o no la ampliación del plazo solicitada.

La petición llega después de que la Audiencia Nacional acordase la pasada semana enviar a juicio a dos directivos de la armadora y al capitán del Villa de Pitanxo por el hundimiento del barco, ocurrido en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez Ismael Moreno acordó procesar a los máximos responsables de Grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo, así como al capitán del pesquero, Juan Enrique Padín. Los tres están acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones imprudentes, en concurso ideal con un delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, el magistrado señaló como responsable civil subsidiaria a Pesquerías Nores Marín y como responsable civil directa a la aseguradora British Marine Luxembourg.

El juez requirió a los tres acusados para que consignen una fianza de 44 millones de euros destinada a garantizar las responsabilidades económicas que pudieran imponerse en la sentencia. Esa misma cantidad fue reclamada, de forma solidaria, tanto a la empresa armadora como a la aseguradora.

El pasado martes, ninguno de los tres acusados acudió a recoger el auto de apertura de juicio en la Audiencia Nacional, por lo que el juzgado los ha citado de nuevo para el próximo 5 de agosto, a las 10:30 horas.