Extinguidos los incendios de Boborás (Ourense) y Crecente (Pontevedra)

Los incendios de Boborás (Ourense) y Crecente (Pontevedra) han quedado extintos en la tarde de este pasado viernes, según informan fuentes de la Consellería de Medio Rural.

El fuego de Boborás se declaró a las 12:40 horas del jueves y afectó al castro de Xurenzás. Finalmente, este viernes, alrededor de las 17:03 horas se ha dado por extinto, calcinando una superficie total de casi 15 hectáreas.

En la actuación se movilizaron un total de 13 agentes, 21 brigadas, 13 motobombas, dos palas, dos técnicos, siete helicópteros y cuatro aviones.

Por otra parte, el incendio de Crecente, que obligó a interrumpir la circulación del tren entre Vigo y Ourense entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves por un corte entre Frieira y Filgueira debido a la proximidad a este incendio, se ha extinguido también este viernes.

Tal y como ha precisado Medio Rural a Europa Press, el fuego se dio por extinto a las 17:08 horas de la tarde y calcinó un total de 11,69 hectáreas. En la actuación se movilizaron ocho agentes, 17 brigadas, 12 motobombas, una pala, dos técnicos, cuatro helicópteros y cuatro aviones.