Galicia seguirá en alerta roja por altas temperaturas este domingo

La Xunta de Galicia mantiene la alerta roja por episodio de calor en un total de 120 municipios, dentro del plan autonómico de actuación frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud.

Según los datos remitidos por MeteoSalud, el nivel 3 permanecerá activo en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, montaña de Ourense e interior de Pontevedra.

Además, la alerta naranja afectará al suroeste de A Coruña, Miño de Ourense, litoral de Pontevedra, Rías Baixas y Miño de Pontevedra, mientras que el nivel amarillo se mantendrá en el noroeste de A Coruña, Valdeorras y noroeste de Ourense.

La previsión apunta a que el episodio de calor continuará durante los próximos días en el conjunto de Galicia, con posibles efectos adversos para la salud, por lo que las alertas seguirán activas.

En el ámbito deportivo, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha acordado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior en las zonas afectadas por la alerta roja entre las 12:00 y las 20:00 horas.

En las áreas con aviso naranja no se suspende la práctica deportiva federada, aunque se recomienda adaptar los horarios, evitar las horas centrales del día y extremar las medidas de prevención frente a las altas temperaturas.