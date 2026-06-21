Un centenar de municipios gallegos se encuentran en alerta roja por calor este domingo

La Xunta de Galicia ha activado una alerta roja por episodio de calor en gran parte del interior de Galicia durante este domingo, 21 de junio, lo que afecta a más de un centenar de municipios.

Esta alerta roja por motivos de salud incluye las zonas isoclimáticas de: interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, montaña de Ourense e interior de Pontevedra. Los principales grupos de riesgo son los mayores de 65 años y los menores de 4 años, además de personas con enfermedades.

En concreto, Europa Press informa de que son 108 los municipios afectados por esta alerta roja, al tiempo que hay 55 en nivel naranja y 109 en donde el nivel es amarillo.

MeteoGalicia informa que las altas presiones en Galicia traerán una masa de aire cálida procedente del norte de África, que estará sobre la comunidad hasta el miércoles, lo que provocará temperaturas muy elevadas.

Además, la Xunta suspende la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en las zonas afectadas por alerta roja y naranja entre las 12:00 y las 20:00 horas del 21 de junio.

Municipios en alerta roja

En concreto, el centenar de municipios afectados por esta alerta roja son los que siguen. Interior de A Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, a Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Vilasantar.

Centro de Lugo: Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade.

Montaña de Lugo: Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela.

Montaña de Ourense: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo.

Interior de Pontevedra: Agolada, O Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.

Alerta amarilla de la Aemet

Esta alerta que activa la Xunta por salud es diferente a la alerta amarilla meteorológica que ha declarado la Agencia Estatal de Meteorología para este domingo en buena parte del interior de Galicia, por temperaturas que pueden alcanzar hasta los 38 grados en zonas de Ourense. Además, hay alerta amarilla por posibilidad de tormentas en la montaña de Lugo.

Por su parte, MeteoGalicia añade avisos de nivel naranja por temperaturas de 39 o más grados en el sur de Lugo y el Miño de Ourense.

Mientras, la máxima temperatura registrada este sábado en Galicia ha sido los 36,5 grados de Ourense, según información de MeteoGalicia.