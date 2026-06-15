Natalia Rey presidirá Portos de Galicia y Susana Pérez asume la Secretaría Xeral de Emprego

El Gobierno gallego ha dado luz verde este lunes a dos nombramientos para cubrir las vacantes abiertas con los movimientos anunciados hace dos semanas. Susana Pérez Iglesias asume la Secretaría Xeral de Emprego, mientras que Natalia Botana Rey será la responsable de Portos de Galicia.

Así lo dio a conocer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al inicio de la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta celebrado en Santiago.

Susana Pérez Iglesias (Vigo, 1984) asumirá la Secretaría Xeral de Emprego tras la salida de Pablo Fernández, nuevo delegado de la Xunta en Pontevedra. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, y con "20 años de experiencia" en el ámbito empresarial, de dirección financiera y consultoría estratégica, Pérez Iglesias fue hasta este 2026 presidenta de Empresarias de Galicia, entidad que fundó hace 10 años.

La salida de José Antonio Álvarez Vidal para presidir la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao deja en manos de Natalia Botana Rey (Vigo, 1969) Portos de Galicia. Licenciada en Veterinaria, ingresó en la Xunta como inspectora veterinaria en el 2000. Actualmente era jefa territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra, cargo que ocupaba desde 2021.

Elecciones municipales

Preguntado por los medios, Rueda confirmó que ninguno de los conselleiros de su actual Ejecutivo será candidato a la Alcaldía en las ciudades gallegas en 2027. El presidente de la Xunta, sin embargo, no ha descartado que otros cargos puedan asumir esta responsabilidad de cara a los próximos comicios.

Respecto a Alfonso Villares, nuevo delegado territorial de la Xunta después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol confirmase que no había lugar al procesamiento por la presunta agresión sexual de la que había sido denunciado, Rueda dio a entender que no es probable que se presente como candidato en ningún municipio. Fue alcalde de Cervo entre 2007 y 2023, cuando asumió la Consellería do Mar.