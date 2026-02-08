Los gallegos que 'montan' el carnaval de Suiza con más de 1.000 personas: no faltan gaitas, lacón, filloas y orellas

Galicia y carnaval van de la mano cada inicio de año. El Entroido es una de las fiestas populares más reconocidas de la comunidad, una celebración esencial del calendario gallego. Por eso, ni aquellos que se han visto obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades son capaces de abandonar su tradición en sus nuevos hogares.

Desde Xinzo de Limia (Ourense), el Entroido se ha expandido a cada rincón del planeta —y es que casi cualquier país del mundo puede presumir de haber acogido a algún gallego o gallega—. Casi 200 "Casas de Galicia" y centro gallegos repartidos entre América y Europa, principalmente, esparcen y muestran al mundo su cultura.

El país europeo con más emigrantes gallegos no iba a ser menos. Las más de 41.000 personas que viven en Suiza cuentan con 13 asociaciones desde donde trasladarse a Galicia entre gaitas, laconadas y un mismo idioma. Destacan Irmandade Galega na Suiza (IGNS) y As Xeitosiñas, ambas con gran trayectoria.

El Entroido es una fecha señalada para estas organizaciones de Onex (distrito de Ginebra) y Zúrich, respectivamente. "El Carnaval significa algo más que vestirse con una máscara u otra", afirma a Treintayseis el presidente de As Xeitosiñas, José Gil, quien asegura que el objetivo es "pasar un rato agradable en idioma propio".

"Lleva muchos años arraigado", asegura la presidenta de IGNS, Noemí Figuerola. Su asociación lleva más de 20 años celebrando Carnaval, siendo uno de sus eventos más importantes. En Ginebra han llegado a juntar a más de 1.000 personas para disfrutar de su particular Entroido.

Imprescindibles del Entroido suizo: música y comida

Para ambos centros gallegos, Carnaval es una fecha señalada en el calendario y tratan de ofrecer la mejor experiencia posible a las personas desplazadas al país transalpino. Música tradicional, orquestas, comida y mucha fiesta son los ingredientes que no pueden faltar cada febrero.

Los ritmos propios de Galicia vertebran el Entroido de Ginebra y de Zúrich. IGNS iniciará su celebración, como es ya costumbre, con una actuación de su banda de gaitas y percusiones, y continuará con la cena. "Lacón con grelos que no falte, con las filloas y las orellas", explica Figuerola a Treintayseis.

Tanto platos como postres típicos son el gran atractivo de estas fiestas. Las "laconadas" y las "pulpadas" son una religión también en Zúrich, donde la banda de gaitas y de danza de As Xeitosiñas clausurará el evento, que contará con la participación de Antonio Barros e iAlma.

Carnaval organizado por la Irmandade Galega na Suiza, en Ginebra Cedida

No es la primera vez que artistas afincados en Galicia se trasladan a la Confederación Helvética para actuar en Carnaval. Figuerola recuerda que hace tres años contrataron a la Orquesta Olympus, una de las más populares de las verbenas estivales gallegas, y llegaron a congregar a más de mil personas en una sala de Ginebra.

Ahora bien, tanto la presidenta de IGNS como el presidente de As Xeitosiñas se están encontrando con más problemas para reservar un local y hacer una gran celebración. Por eso, tras organizar el Terra Fest en noviembre, Figuerola y su directiva han decidido celebrar un entroido más "modesto" en sus instalaciones, con capacidad para 200 personas.

"Depende siempre de la disponibilidad de la sala. Más o menos en mayo, yo tomo en contacto con las salas y, por ejemplo, este año tenía previsto hacer el Carnaval el 14 de febrero, pero hay previsto un evento de los griegos y nos dan el día 7", señala Jose Gil desde Zurich.

Así, la fecha varía cada año, también según cuando "caiga la Semana Blanca" y la disponibilidad de los miembros de cada asociación. Este 2026, As Xeitosiñas tratarán de juntar a 770 emigrantes este sábado en Zúrich, mientras que IGNS y sus 300 socios celebrarán su Entroido en marzo.

"Mucha menos imaginación"

No hay Carnaval sin disfraces y bien lo saben tanto en Zurich como en Ginebra. Cientos de gallegos y gallegas de Suiza compiten cada año por tener la mejor y más original vestimenta en los eventos organizados por los centros gallegos. Desde los más pequeños hasta los más mayores participan en estos concursos de disfraces.

Aunque hay emigrantes que provienen de Xinzo de Limia, Verín y otras localidades de Ourense donde el Entroido es ley, no muchas personas usan los disfraces tradicionales. "Por desgracia, porque molaría un montón. Pero Suíza, país capitalista... La gente se compra el disfraz, hay mucha menos imaginación", admite Figuerola.

Aún así, la ilusión por compartir un momento con personas que comparten su mismo idioma no cesa. "La gente demanda: a ver cuándo hacéis otra, a ver cuándo hacéis el Entroido. Mola mucho, es el motor que nos impulsa a seguir, al ver a la gente contenta", añade la presidenta de IGNS.

Carnaval de primera y cuarta generación

En Ginebra, Carnaval es toda una tradición desde principios del siglo XX, aunque Irmandade Galega na Suiza se formó en el año 1973. La Asociación Cultural As Xeitosiñas comenzó a disfrazarse desde su fundación, en el año 1981.

José Gil forma parte de este centro gallego desde su fundación. Natural de Arbo (Pontevedra), "a terra da lamprea", se marchó de su casa muy joven en dirección a la capital de la provincia. Allí estuvo desde 1963 hasta 1966, cuando decidió emigrar a Barcelona para trabajar en el sector de la hostelería.

No tardó en retornar. En 1969, le "llamaron a filas" y se mudó a A Coruña a realizar el servicio militar. Aunque trató de marchar de nuevo a la capital catalana, se estableció en Vigo para montar un bar en las inmediaciones del actual estadio de Balaídos, sin mucho éxito.

Ganadores del concurso de disfraces de IGNS Cedida

"Estaba allí y un amigo me dijo que había una expedición de migración para Suiza. Iba a volver para Cataluña y nada, rellené los papeles y a los 15 días estaba en un tren en dirección a Suiza", explica Gil, que comenzó trabajando en la construcción hasta conseguir un puesto en la Unión de Bancos Suizos.

Sus nietos, que son ya suizos de cuarta generación, también disfrutan del Entroido que organiza. Y es que los descendientes de los primeros gallegos que llegaron a Suiza mantienen su conexión con Galicia. Es el caso de Noemí Figuerola, hija de emigrantes naturales de Ourense y ahora presidenta de IGNS.

Carnaval al otro lado del charco

Suiza es el país con emigrantes gallegos de Europa, pero América continúa siendo el país con las mayores colonias gallegas del mundo. Desde Nueva York a Montevideo, pasando por La Habana, Caracas, Brasil y Buenos Aires, miles de personas presumen de su cultura al otro lado del Atlántico.

En Venezuela, por ejemplo, la Hermandad Gallega ha organizado tres días de actividades con motivo de Carnaval, entre el 14 y el 17 de febrero. Animación, cine, música, piscina y mucha comida son algunos de los atractivos de uno de los centros gallegos más activos del continente.

El Entroido también se celebrará en Nueva York. La Casa de Galicia o Unity Gallega of the US ha organizado una jornada festiva para el próximo domingo 15 de febrero, con charanga y concurso de disfraces para todas las edades.