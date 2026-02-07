Los ríos en vigilancia descienden a 12 en Galicia: se incorporan el Miñor y el Baltar en Pontevedra

El río Lérez a su paso por Ponte Bora, a 16 de enero de 2023, en Pontevedra, Galicia (España) Gustavo de la Paz - Europa Press

Continuará activo en Galicia el Plan Especial ante o risco de inundacións (Inungal), pero la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha reducido la lista de ríos en vigilancia de más de 20 a 12, entre los cuales se han sumado el Miñor (Gondomar) y el Baltar (Sanxenxo) y ya no figura ninguno de Lugo.

Actualmente, en la tarde de este sábado, los ríos que están en seguimiento son:

Provincia de A Coruña : Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Sar (Ames) y Tambre (Oroso)

: Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Sar (Ames) y Tambre (Oroso) Provincia de Pontevedra : Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Baltar (Sanxenxo) y Miño (Salvaterra de Miño).

: Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Baltar (Sanxenxo) y Miño (Salvaterra de Miño). Provincia de Ourense: Miño (A Peroxa y Ourense), Támega (Oímbra), Avia (Ribadavia) y Limia (Bande).

La Xunta recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas correspondientes —como no cruzar zonas inundadas o buscar lugares elevados en caso de inundación—, así como de alertar o movilizar los medios y recursos disponibles en función de la situación, según informa Europa Press.