Los ríos en vigilancia descienden a 12 en Galicia: se incorporan el Miñor y el Baltar en Pontevedra

En Lugo ya no hay ningún río en vigilancia, aunque la Xunta ha recordado la necesidad de adoptar las medidas preventivas correspondientes

Continuará activo en Galicia el Plan Especial ante o risco de inundacións (Inungal), pero la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha reducido la lista de ríos en vigilancia de más de 20 a 12, entre los cuales se han sumado el Miñor (Gondomar) y el Baltar (Sanxenxo) y ya no figura ninguno de Lugo.

Actualmente, en la tarde de este sábado, los ríos que están en seguimiento son:

  • Provincia de A Coruña: Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Sar (Ames) y Tambre (Oroso)
  • Provincia de Pontevedra: Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Baltar (Sanxenxo) y Miño (Salvaterra de Miño).
  • Provincia de Ourense: Miño (A Peroxa y Ourense), Támega (Oímbra), Avia (Ribadavia) y Limia (Bande).

La Xunta recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas correspondientes como no cruzar zonas inundadas o buscar lugares elevados en caso de inundación, así como de alertar o movilizar los medios y recursos disponibles en función de la situación, según informa Europa Press.