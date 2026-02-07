Los cauces del Miño-Sil están "estables y en descenso", pero se espera un repunte con la llegada de 'Marta'

La situación actual en los cauces del Miño-Sil es "estable y en descenso". Así lo ha afirmado el jefe de la oficina de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica (CHMS), Carlos Ruiz, que espera un repunte con la llegada de la borrasca 'Marta'.

En estos días del mes de febrero se recogieron 122 litros por metro cuadrado, lo que supone un "16% más que la media de un mes de febrero normal" y desde el inicio del año hidrológico se recogieron 820 litros por metro cuadrado, "un 35% más que la media". Los embalses se sitúan al 85%, lo que pone 15 puntos más que la media y 24 más que hace dos semanas.

"Con esta situación, aunque hemos dicho que está estable y en descenso, sigue circulando caudales altos por Ourense, 1.700 metros cúbicos por segundo, que es nivel naranja", ha indicado. En este sentido, Ruiz ha detallado que actualmente hay 19 puntos de control en situación de aviso hidrológico —11 amarillos, siete naranjas y uno rojo—.

En el tramo en Salvaterra (Pontevedra) hay actualmente 2.700 metros cúbicos por segundo, también nivel naranja; en A Limia se mantiene en nivel naranja con un ligero descenso, al igual que en Lugo donde el caudal está estabilizado sobre los 400 metros cúbicos por segundo —al límite del nivel naranja—.

En este sentido, Carlos Ruiz ha indicado que esperan que con las lluvias que traerá la borrasca 'Marta' se registre un repunte en la jornada de este domingo y luego seguirá "la tendencia descendente hasta el lunes por la tarde". También ha advertido de "precipitaciones intensas" a partir del martes y prevé "situaciones con caudales y niveles similares" o superiores a los de la semana pasada.