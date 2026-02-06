Colapsan la web de Monbus tras dejar Renfe sin trenes a Vigo: "Una compra extraordinaria e inesperada"

Segundo día sin trenes con destino y origen Vigo. Ante la falta de alternativas por parte de Renfe, los usuarios han optado por el transporte de carretera. Como consecuencia, Monbus ha registrado múltiples incidencias en el proceso de compra de billetes online tras el colapso de su web, que ya está operativa.

"Durante la jornada de ayer y primeras horas de hoy se produjo una demanda de compra extraordinaria e inesperada en el sistema de venta online", han apuntado fuentes de la concesionaria del servicio de autobús en Galicia sobre el "colapso puntual" de su web.

Desde Monbus, han señalado a las incidencias y paros en la red ferroviaria, así como a un "trasvase de un elevado número de usuarios al transporte de carretera y al inicio del fin de semana" como causas de las incidencias en la compra de billetes de bus esta mañana.

El servicio de venta online está operativo desde las 12:30 horas y desde Monbus han indicado que están "trabajando día y noche" para "reforzar los sistemas y gestionar lo antes posible los reembolsos de aquellosviajeros a los que se les haya cobrado el importe del billete sin que este llegase a emitirse".

En este sentido, la compañía ha querido "tranquilizar" a los usuarios: confirman que "todos los importes cobrados indebidamente serán reembolsados". Además, han asegurado que ya se están revisando "de forma individualizada" las incidencias registradas para "agilizar al máximo este proceso".

"Monbus lamenta profundamente las molestias ocasionadas y agradece la comprensión de los viajes ante una situación excepcional (...), reiterando su compromiso de seguir trabajando para garantizar un servicio fiable y de calidad", ha concluido la empresa en una nota.

Anulaciones y viajes en riesgo

El colapso de la web de Monbus no sólo ha afectado a los trayectos con origen y destino Vigo, sino a cualquier compra de cualquier viaje. En este sentido, cabe recordar que Renfe también ha suspendido el servicio entre Ourense, O Carballiño y Santiago de Compostela, así como en Andalucía y otros puntos de la península por causa del temporal.

En Galicia, la suspensión del servicio ferroviario ha afectado especialmente a aquellos universitarios que vuelven a sus casas a pasar el fin de semana. Es el caso de Laura, que compró el billete este jueves por la noche y, al llegar a la estación de Vigo este viernes, se encontró con que Monbus había anulado el billete.

Viajes a Madrid o a Oporto para coger un avión también están en riesgo. "Teníamos un viaje superchulo programado para ir a París", comenta Lara, después de que su padre la trajera en coche a la ciudad olívica para coger un autobús de Flixbus hacia la urbe lusa.