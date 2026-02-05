Rueda recibe la llamada del Rey Felipe VI para interesarse por la situación del temporal en Galicia

El Rey Felipe VI ha mostrado su preocupación por las comunidades afectadas por el temporal Leonardo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que recibió la llamada de Su Majestad y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para interesarse por la situación que vive Galicia derivada del temporal.

Rueda ha afirmado, a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social 'X', que los medios están movilizados en Galicia para "evitar males mayores" y se deben seguir manteniendo las precauciones.

El máximo mandatario gallego, que asiste esta tarde a un acto en Madrid en el que también está presente el jefe del Estado, ha enviado todo el apoyo a las comunidades autónomas que lo están pasando "muy mal" durante la jornada de este jueves.

Veño de recibir a chamada de súa Maxestade o Rei Felipe VI e do líder da oposición, @NunezFeijoo, interesándose pola situación derivada do temporal. Temos os medios mobilizados para evitar males maiores e hai que seguir mantendo as precaucións. Todo o noso apoio ás CCAA que o… — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 5, 2026

"Un gran abrazo de cariño y apoyo"

Durante su intervención en un acto con motivo del 50 aniversario del Club Siglo XXI, en Madrid, el Rey Felipe VI ha reconocido su preocupación por la situación que se está viviendo en varias zonas de España con motivo del temporal. Su Majestad ha querido enviar en su nombre y el de la Reina Letizia "un gran abrazo de cariño y apoyo" a los afectados.

Felipe VI ha asegurado que ambos están "perfectamente informados" por el Gobierno y a través de los medios de comunicación y en contacto permanente con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas. Además, ha asegurado que los afectados "no quedarán desamparados".

"Nuestro país es fuerte y nuestra sociedad es solidaria y su unidad ante las adversidades es la mejor muestra", ha afirmado, así como ha transmitido su "confianza, reconocimiento y gratitud a todos los profesionales que están atendiendo las emergencias en tantos lugares y anticipándose a los posibles riesgos para los próximos días".