Xunta y Unesco trabajan para declarar la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial

La Xunta de Galicia trabaja en colaboración con la Unesco para declarar la Ribeira Sacra, Patrimonio Mundial. Ese ha sido el motivo de la reunión mantenida este martes en París entre el conselleiro de Cultura, José López Campos, el subdirector de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, y con el embajador de España ante el organismo, Miquel Iceta.

El titular de Cultura del Gobierno gallego ha enmarcado esta reunión en los "encuentros clave" que está manteniendo en la recta final del procedimiento -cuya evaluación se llevará a cabo en el mes de julio-, en referencia a la que tuvo semanas atrás en Madrid con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para "coordinar conjuntamente actuaciones para ofrecer el máximo impulso a la candidatura".

López Campos ha incidido en la importancia de "preparar a conciencia y con rigurosidad una consistente hoja de ruta para los próximos meses". "Estamos, de nuevo, ante pasos decisivos a los que nos enfrentamos con la tranquilidad y seguridad que da contar con una candidatura madura, sólida y arropada no sólo por el Gobierno central, sino por toda la comunidad, vecinos, agentes locales e instituciones de la zona", ha dicho López Campos ante Europa Press.

El conselleiro ha destacado las "buenas sensaciones" recogidas en el encuentro en París, en el que López Campos ha incidido en que candidatura 'Ribeira Sacra: Paisaje del agua' se basa en los atributos "excepcionales y únicos" de este territorio, que abarca 26 ayuntamientos de Lugo y Ourense.

Así, ha explicado que la propuesta se centra en atributos especiales para dejar constancia del carácter único de la acción del agua en esta área, que van desde los cañones y valles fluviales esculpidos por el agua hasta lo relevante de su patrimonio hidráulico, con infraestructuras que han llegado a nuestros días desde la revolución tecnológica medieval con molinos, centrales o saltos de agua.