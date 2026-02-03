Ofrecido por:
La Xunta destinará 4,6 millones de euros para la restauración de humedales en Galicia hasta 2028
El presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha visitado As Gándaras de Budiño, en O Porriño (Pontevedra), acompañado de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde del municipio, Alejandro Alonso
La Xunta destinará 4,65 millones de euros al desarrollo de diferentes actuaciones para la restauración y puesta en valor de humedales de interés de Galicia. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha puesto en valor esta inversión, prevista hasta 2028, durante su visita a As Gándaras de Budiño, en O Porriño (Pontevedra).
"Son fundamentales: sirven para la descarbonización, para regular las inundaciones y contribuyen a mantener la biodiversidad, esa Galicia Calidade que hay que seguir cuidando, que hace que tanta gente venga a visitarnos y que nos hace sentir tan orgullosos de lo que tenemos", ha señalado el líder popular, según informa Europa Press.
Coincidiendo con la conmemoración este lunes del Día Mundial de los Humedales, Rueda y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, han visitado As Gándaras de Budiño, ecosistema incluido en la Red Natura 2000, que está siendo recuperado gracias a una inversión de 1,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos.
El objetivo general de esta intervención es duplicar la superficie de la laguna de 6.000 metros cuadrados, que ya está siendo recuperada a través de trabajos de restauración iniciados el pasado mes de agosto.
Asimismo, la Administración autonómica también está llevando a cabo otras acciones en este espacio como la instalación de un sistema de filtrado para las aguas; el acondicionamiento del observatorio de aves; la mejora del centro de interpretación; la eliminación de especies alóctonas; y la mejora de los accesos.
El presidente ha destacado que la actuación en este humedal es un ejemplo de que "es posible compatibilizar el desarrollo industrial con el mantenimiento de la naturaleza" y de que "no hay que renunciar a ninguna de las dos cosas".
"O Porriño es uno de los ayuntamientos más industriales de Galicia, pero esto es la demostración de que es posible tener aquí cerca industrias, naves, mucha economía y un espacio tan bonito como este. Es posible vivir en el territorio, vivir en la economía y cuidar el territorio", ha añadido Rueda.
A renglón seguido, el presidente de la Xunta ha subrayado la importancia de este tipo de actuaciones para conservar y poner en valor una parte esencial del patrimonio natural de Galicia. En esta línea, ha recordado que, a pesar de que la comunidad gallega es un territorio con agua, "hay que saber regularla, aprovecharla y conservarla".
Otras actuaciones
A la actuación de As Gándaras de Budiño, la única que se ejecutará en la provincia de Pontevedra, se suman otras que se llevarán a cabo en diferentes espacios costeros localizados en la provincia de A Coruña; en zonas húmedas del complejo de A Terra Chá, en Lugo; y en los principales espacios de estas características que conforman el complejo húmedo de A Limia, en la provincia de Ourense.
Estas acciones le darán continuidad a diferentes medidas y proyectos ejecutados en los últimos cuatro años por un importe de cerca de 1,3 millones de euros y que permitieron abordar la restauración de hábitats dunares en el Parque Natural de Corrubedo, en la ZEC de Valdoviño o en la Laguna de Cospeito.
Galicia cuenta actualmente con 646 zonas húmedas inventariadas, que suman un total de 45.141 hectáreas y albergan una notable biodiversidad. Entre los humedales gallegos destacan especialmente seis incluidos en la lista Ramsar: la ría de Ribadeo; las rías de Ortigueira e Ladrido; laguna y arenal de Valdoviño; el complejo de Corrubedo; el complejo intermareal Umia-O Grove; y el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas.