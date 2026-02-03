La Xunta destinará 4,6 millones de euros para la restauración de humedales en Galicia hasta 2028

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo Alonso David Cabezón - Xunta de Galicia

La Xunta destinará 4,65 millones de euros al desarrollo de diferentes actuaciones para la restauración y puesta en valor de humedales de interés de Galicia. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha puesto en valor esta inversión, prevista hasta 2028, durante su visita a As Gándaras de Budiño, en O Porriño (Pontevedra).

"Son fundamentales: sirven para la descarbonización, para regular las inundaciones y contribuyen a mantener la biodiversidad, esa Galicia Calidade que hay que seguir cuidando, que hace que tanta gente venga a visitarnos y que nos hace sentir tan orgullosos de lo que tenemos", ha señalado el líder popular, según informa Europa Press.

Coincidiendo con la conmemoración este lunes del Día Mundial de los Humedales, Rueda y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, han visitado As Gándaras de Budiño, ecosistema incluido en la Red Natura 2000, que está siendo recuperado gracias a una inversión de 1,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos.

El objetivo general de esta intervención es duplicar la superficie de la laguna de 6.000 metros cuadrados, que ya está siendo recuperada a través de trabajos de restauración iniciados el pasado mes de agosto.

Asimismo, la Administración autonómica también está llevando a cabo otras acciones en este espacio como la instalación de un sistema de filtrado para las aguas; el acondicionamiento del observatorio de aves; la mejora del centro de interpretación; la eliminación de especies alóctonas; y la mejora de los accesos.

El presidente ha destacado que la actuación en este humedal es un ejemplo de que "es posible compatibilizar el desarrollo industrial con el mantenimiento de la naturaleza" y de que "no hay que renunciar a ninguna de las dos cosas".

"O Porriño es uno de los ayuntamientos más industriales de Galicia, pero esto es la demostración de que es posible tener aquí cerca industrias, naves, mucha economía y un espacio tan bonito como este. Es posible vivir en el territorio, vivir en la economía y cuidar el territorio", ha añadido Rueda.

A renglón seguido, el presidente de la Xunta ha subrayado la importancia de este tipo de actuaciones para conservar y poner en valor una parte esencial del patrimonio natural de Galicia. En esta línea, ha recordado que, a pesar de que la comunidad gallega es un territorio con agua, "hay que saber regularla, aprovecharla y conservarla".

Otras actuaciones