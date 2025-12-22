Jorge, titular de la administración que ha vendido un 4º premio de Lotería de Navidad: "Estábamos ya descorazonados"

El segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad se ha hecho de rogar, pero finalmente ya se conoce el número que reparte 20.000 euros por cada décimo. Se trata del número 25.508, vendido en Ourense, concretamente en la administración de la rúa do Paseo.

Ourense está de celebración tras conocer que uno de los cuartos premios ha recaído en la ciudad de As Burgas. El número 25.508 ha llevado este 22 de diciembre la alegría a la ciudad, con un premio de 20.000 euros que hará más felices a muchos durante estas Navidades.

Golpe de suerte para una administración de Ourense

Jorge, titular de la administración ourensana que ha vendido un cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025, reconoce a este medio que "estábamos ya descorazonados", pero que un instante lo cambió todo y devolvió la ilusión al negocio de la rúa do Paseo.

"Es el cuarto premio grande que damos en esta década. Estamos muy contentos, pero todavía no hemos empezado a celebrarlo porque no paran de sonar los teléfonos", comenta abrumado tras la noticia.

En concreto, la administración ha vendido 10 décimos premiados, lo que se traduce en 20.000 euros repartidos este lunes 22 de diciembre. "No sabemos a quién se los hemos vendido todavía", reconoce en una conversación telefónica.

Se trata de la segunda vez que Ourense celebra un premio esta mañana. El número 61.366, uno de los quintos premios y de los menos madrugadores de la jornada, también tuvo premio en Ourense y en la capital de la comarca de A Limia, Xinzo.

El 70.048 lleva la suerte las oficinas en Vigo de Bimba y Lola

En el sur de Galicia, también destaca el segundo premio, correspondiente con el número 70.048, que ha recaído en las oficinas en Vigo de Bimba y Lola.

125.000 euros es lo que ha ganado cada empleado de la firma viguesa con el número 70.048. "Empecé a gritar, nadie me creía y les decía que era verdad, que se callasen que no oía nada", cuenta Miriam González, trabajadora de Bimba y Lola.

Verónica Ares, por su parte, señala que la noticia le llegó por WhatsApp y a primera hora de este 22 de diciembre. "¿Estáis seguras?", preguntaban algunas compañeras por el grupo de la tienda de la calle Urzáiz.

"El teléfono hoy ardía, tengo 60 llamadas perdidas y quería venir aquí a celebrarlo. Lo estoy asimilando aún; no nos lo creemos. Al final no lo esperas, pero lo compras por si acaso", dice Verónica.