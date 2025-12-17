El Parlamento de Galicia declara el 2026 como 'Ano Oteriano'

Este martes y ante la presencia de personalidades de la cultura como el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, el titular del Legislativo gallego, Miguel Santalices, ha dado lectura en pleno a una declaración institucional acordada por los grupos parlamentarios con motivo de esta efeméride. Además, una de sus grandes obras 'Guía de Galicia' cumple cien años el próximo 2026.

Profesor, ensayista, geógrafo, novelista, político y miembro destacado de las Irmandades da Fala y más tarde del Partido Galeguista, Otero Pedrayo fue uno de los pilares del florecimiento cultural e intelectual de Galicia Es representante de una generación que supo vincular el galleguismo con la defensa de la cultura universal.

El texto señala que su obra sigue siendo un "referente de estudio" y de inspiración. "Su ejemplo de dedicación a Galicia, a la lengua y a la cultura gallega merece, en este marco conmemorativo, un reconocimiento institucional amplio y transversal", indica.

"Patriarca das Letras Galegas"

La declaración, que recuerda que su labor le valió la designación como "Patriarca das Letras Galegas", señala que Pedrayo se formó en el galleguismo de la mano de Antón Losada Diéguez, junto con Risco y Cuevillas, formando parte del Ateneo Ourenanso en 1914 y también del Grupo Nós con los intelectuales más destacados de aquel tiempo.

Maestro de vocación, inició su implicación en la vida política gallega en 1918 con su participación en la candidatura regionalista de Lois Porteiro Garea, miembro de las Irmandades da Fala de Compostela. Tres años más tarde, viaja a Vigo, en abril de 1921, con Vicente Risco y Noguerol, para participar en la asamblea anual de las Irmandades.

Con la llegada de la República, Otero y otros galleguistas ven la posibilidad de alcanzar la autonomía de Galicia, por lo que empieza en 1930 a recorrer la provincia de Ourense dando mítines de carácter nacionalista y fundando el Partido Nazonalista Repubricán de Ourense, del que fue presidente.

Alcanzó entonces la acta de diputado, junto a Castelao y Suárez Picallo, y en diciembre de 1939 participa en la fundación del Partido Galeguista, de cuyo Consello Executivo formó parte. Nunca lo abandonó, aunque por su profundo catolicismo y pensamiento político de corte liberal y conservador disintió en ocasiones de sus propuestas.

Primer catedrático de Xeografía e Historia de la USC

El texto recuerda también que participó muy activamente en la campaña del plebiscito del Estatuto de Galicia, compartiendo como todos los galleguistas la alegría por el triunfo del 28 de junio de 1936. Un recorrido político que hizo que fuese víctima de represión tras el golpe franquista.

En el año 1937 fue destituido y apartado de la enseñanza, a la que no volverá a incorporarse hasta 1948. En 1950 oposita a la cátedra de Xeografía de la Universidade de Santiago, convirtiéndose en el primer catedrático de esta materia de la USC.

El texto destaca la labor de la Fundación Otero Pedrayo, ubicada en Trasalba-Amoeiro (Ourense), para velar por la proyección de su figura y de su obra. "Otero Pedrayo nos une a todos. Es una de las personalidades más conocidas y reconocidas por todos los gallegos y gallegas", apunta.