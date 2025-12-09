La Xunta asegura que si hubiese "alguna anomalia" en la gestión de Ribera Salud en Povisa lo haría público

Tras las informaciones que apuntan a "vulneraciones" de Ribera Salud en un hospital de Torrejón de Ardoz, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que si se detectase "alguna anomalía" en los sistemas de control del hospital vigués Povisa lo harían público.

Así ha respondido a preguntas de los medios sobre si la Administración autonómica valora hacer públicos los informes de la unidad de control del convenio con este grupo, como recoge Europa Press.

En este sentido, Rueda ha defendido que con este sistema de control, "si todo va bien, no hay nada de que preocuparse". Por el contrario, se ha comprometido a que si hubiese "algún tipo de anomalía" lo harían público "en un ejercicio de transparencia".

En todo caso, el presidente de la Xunta ha relatado que el sistema que hay respecto a este centro hospitalario es "diferente al que había en Madrid". Aquí, ha apuntado, "el sistema no es por paciente, sino por tratamiento".

"Lo que puedo decir es que en principio no podría darse esa situación y, si se diera, habría sistemas de control y si hubiese algún problema por supuesto que se haría saber", ha zanjado.