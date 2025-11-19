Nuevo retraso en el estudio informativo de la Salida Sur de Vigo: "Un episodio más del baile de fechas"

En concreto, como recoge Europa Press, la Plataforma de Contratación del Sector Público publica un anuncio de modificación de la licitación del estudio informativo de esa infraestructura, que estaba previsto que estuviese finalizado en diciembre de 2024. Sin embargo, tras meses de retraso y sin información alguna de lo ocurrido, se ha ampliado el plazo otros 11 meses más.

De esta forma, el estudio estará listo previsiblemente en otoño de 2026. Según recoge la Plataforma, se trata de una "modificación necesaria debido a la variación significativa de las condiciones tenidas en cuenta en los análisis realizados en los antecedentes".

Ante esta situación, Diego Calvo ha cargado contra el Ejecutivo central, siendo este, a su juicio, "un episodio más del baile de cifras y fechas al que ya todo el mundo está acostumbrado por parte del Gobierno". Ha asegurado que la Xunta ya alertó de que la infraestructura no estaría lista para 2030, viéndolo "inviable" con los trámites que todavía quedan pendientes.

El gobierno gallego calcula que, "como mínimo", este tramo de la conexión ferroviaria entre Galicia y Portugal no estará listo hasta 2038. Por ello, ha asegurado, esta semana ha viajado a Bruselas para pedir a la Comisión Europea que no se relegue la conexión de Vigo con Oporto, al ser "esencial" para vertebrar la fachada atlántica.