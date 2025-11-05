El sector gallego de la construcción exige un convenio para "negociar aquí y no en Madrid"

Las siete ciudades gallegas han salido a la calle este miércoles para reclamar un convenio gallego de la construcción con el objetivo de "negociar aquí y no en Madrid".

Han sido centenares de personas las que han participado en las manifestaciones convocadas por la CIG, que ha sido especialmente numerosa en Vigo, con medio millar de asistentes, para exigir a la Federación Gallega de la Construcción que se siente con el sindicato para negociar la posibilidad de poner en marcha un convenio propio en Galicia.

Un "éxito total", ha celebrado el sindicato, ha sido la jornada de huelga, que en la ciudad olívica aseguran que han paralizado la mayoría de las grandes obras, como la construcción de edificios en Navia o en el Barrio del Cura.

El objetivo de esta manifestación es lograr mejoras laborales y salariales para los trabajadores, ha explicado el secretario comarcal de Construcción de la CIG en Vigo, Carlos Méndez, que ha criticado que la Federación autonómica "no se quiere sentar" con el sindicato.

Méndez ha lamentado que el acuerdo logrado en Pontevedra para mejorar los sueldos y tener jornada continua en verano fue "impugnado" en Madrid, por ello destaca la importancia de tener un convenio gallego, para que no se bloqueen desde fuera estas mejoras pactadas en Galicia.

Sobre el acuerdo alcanzado este mismo martes a nivel nacional entre sindicatos y patronal para una subida de salario del 3,9% en 2025 y del 3% en 2026, ha mostrado su sorpresa y ha ironizado sobre la "casualidad" que supone que justo lleguen a un pacto el día antes de la huelga convocada por la CIG.