Puerto de Walvis Bay, Namibia

Puerto de Walvis Bay, Namibia

Ofrecido por:

Galicia

Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

El siniestro ocurrió esta madrugada cuando viajaban en un taxi desde la capital Windhoek a Walvis Bay. Los fallecidos eran de O Morrazo

Más actualidad: La ruptura de un depósito causa un vertido de aceite y deja dos trabajadores heridos en el Puerto de Vigo

Publicada
Actualizada

Tres marineros gallegos han fallecido esta pasada madrugada en un accidente de tráfico en Namibia.

El Puerto de Vigo, primera parada del buque sostenible Grande Auckland del Grupo Grimaldi

Los fallecidos eran de O Morrazo y, por lo que ha podido saber este medio, el siniestro ocurrió cuando se dirigían en un taxi desde el aeropuerto de la capital, Windhoek, a Walvis Bay, donde iban a embarcar para participar en la campaña de merluza negra.

Según informa Europa Press, el siniestro se produjo cuando circulaban de noche, en la jornada del miércoles, y en él también murió el conductor de vehículo, natural de Namibia.

Por el momento no ha trascendido la identidad de las víctimas del accidente.