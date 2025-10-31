Ofrecido por:
Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
El siniestro ocurrió esta madrugada cuando viajaban en un taxi desde la capital Windhoek a Walvis Bay. Los fallecidos eran de O Morrazo
Tres marineros gallegos han fallecido esta pasada madrugada en un accidente de tráfico en Namibia.
Los fallecidos eran de O Morrazo y, por lo que ha podido saber este medio, el siniestro ocurrió cuando se dirigían en un taxi desde el aeropuerto de la capital, Windhoek, a Walvis Bay, donde iban a embarcar para participar en la campaña de merluza negra.
Según informa Europa Press, el siniestro se produjo cuando circulaban de noche, en la jornada del miércoles, y en él también murió el conductor de vehículo, natural de Namibia.
Por el momento no ha trascendido la identidad de las víctimas del accidente.