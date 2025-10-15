El Gobierno acusa a la Xunta de "boicot" tras su negativa a la quita de la deuda

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en su visita a Vilagarcía, a 15 de octubre de 2025 Gobierno de España

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha acusado a la Xunta de "boicotear" la acción del Gobierno con su negativa a la condonación de la deuda. En el caso de Galicia, la ha cifrado en más de 4.000 millones de euros.

Así lo ha valorado en declaraciones a los medios tras una reunión en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde, Alberto Varela, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, como informa Europa Press.

En O Salnés, Arcadi España ha asegurado que "nunca" los ayuntamientos y CC.AA. habían recibido "tantos" recursos económicos del Gobierno central. Por eso, ha pedido al PP estar "a la altura de las circunstancias" y "no levantarse constantemente" de las mesas de negociación de asuntos financieros.

En relación a la negativa de la Xunta a la condonación de la deuda, ha valorado este "no" como una muestra de "no estar al lado de tus ciudadanos y ciudadanas": "Significa que estás dispuesto a boicotear la acción del gobierno de España antes que a beneficiar a tus vecinos y a las vecinas".

Financiación municipal

Por su parte, el presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ve en el Estado un "aliado" económico. En el caso de Vilagarcía, ha apuntado un aumento de los ingresos de casi el 40% entre 2018 y 2025, cuando ha recibido 10.398.000 euros.

Así, ha abordado la "necesidad" de reformar la financiación municipal, asunto en el que una de sus principales "preocupaciones" radica en que los ayuntamientos dejen de ser la administración que más dinero aporte al Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Asimismo, el secretario de Estado considera que Vilagarcía es un ayuntamiento "muy competitivo" y lo ha puesto de ejemplo entre aquellos con alcaldes que son "factores de competitividad" de sus municipios.