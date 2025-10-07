Un hombre de Ourense podrá percibir en su pensión el complemento de brecha de género

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido por primera vez el derecho de un trabajador a percibir el complemento de brecha de género en su pensión. Al hombre se le otorgó una incapacidad permanente absoluta.

Después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara al respecto el pasado mayo, el TSXG resuelve el recurso interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la sentencia del juzgado de Ourense que declaró el derecho del demandante.

En la resolución, como informa Europa Press, recuerdan que el TJUE declaró que dicha previsión legal diferenciada para acceder al complemento supone una discriminación directa por razón de sexo. Por lo tanto, no otorgárselo va en contra de la Directiva europea relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.

El TSXG también señala que esta doctrina comunitaria ya ha sido asumida por el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado mes de junio. Por tanto, detalla el TSXG, "debe ser satisfecho a los varones en las mismas condiciones que a las mujeres".

El pleno de la Sala de lo Social del TSXG decidió en mayo de 2024 esperar para resolver el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense a que el TJUE se pronunciase sobre varias cuestiones prejudiciales presentadas por diferentes órganos judiciales españoles.