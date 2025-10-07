Aemet avisa: Galicia se resiste al frío y el "veroño" se impone con casi 30ºC en estas zonas

El calor de "veroño" se resiste a abandonar Galicia. Aunque en los últimos días las temperaturas habían descendido ligeramente, los últimos coletazos del verano parecen negarse a desaparecer y mantienen su fuerza, al menos hasta finales de la semana.

Cuando todo apuntaba a que el otoño se había instalado definitivamente, con lluvias y descenso de temperaturas, la previsión meteorológica vuelve a mostrar una cara muy distinta: Galicia se resiste al frío y el "veroño" se impone con valores que rozan los 30ºC en varias zonas de la región.

Ausencia de lluvias y temperaturas en ascenso

El calor característico de finales del verano se niega a abandonar Galicia: el "veroño" se ha instalado en la región y parece no tener prisa por marcharse. Esta semana se esperan jornadas soleadas, temperaturas inusualmente altas para la época del año y ausencia de lluvias significativas.

En un mensaje en X (antes Twitter), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este martes predominará el sol en Galicia, sin precipitaciones. No obstante, mañana miércoles se prevé cierta incertidumbre en el Mediterráneo, mientras que, de forma sorprendente, Galicia disfrutará de una jornada apacible.

Mientras que en el Mediterráneo se esperan lluvias intensas, persistentes y acompañadas de tormentas, en Galicia reinará la estabilidad. No se prevé precipitaciones destacables, más allá de algún chubasco aislado, y las temperaturas volverán a acercarse a los 30ºC en varios puntos de la comunidad.

Predicción semanal:

🌞Lunes y martes: predominio de sol, sin precipitaciones.



⛈️De miércoles a domingo: con cierta incertidumbre, se espera un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el mediterráneo; también podría haber chubascos en el interior peninsular. pic.twitter.com/wYJfJa5Van — AEMET (@AEMET_Esp) October 6, 2025

Este martes las temperaturas se situarán en los 30ºC en Ourense y 27ºC en Lugo, mientras que en Vigo las máximas rondarán los 23ºC y en A Coruña los 22ºC. En cambio, las mínimas serán algo más frescas, e incluso bajarán de los 10ºC en zonas de alta montaña.

"El veroño se verá mermado a partir del jueves", avisa el portal meteorológico Eltiempo.es. Y agrega: "La afección de una vaguada a España, con circulación retrógrada del noreste y llegada de aire más fresco, hará bajar las temperaturas".

En Galicia, la bajada de temperaturas no será muy significativa. Ourense se mantendrá por encima de los 25ºC, mientras que Vigo y A Coruña no bajarán de los 20ºC. "Estas temperaturas se mantendrían, presumiblemente, durante las siguientes jornadas".