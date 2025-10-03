Decepción tras la reunión del comité de aeroportuario en Vigo: la Xunta pide implicación a Aena

Xunta de Galicia, ayuntamientos y Aena han acordado la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de compartir datos de interés para reforzar los aeropuertos gallegos. Aun así, tanto los ayuntamientos como el gobierno autonómico han salido decepcionados de la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, celebrada en el aeródromo de Peinador, en Vigo.

El encuentro ha durado algo más de hora y media, y en él han participado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el concejal coruñés de Turismo, Gonzalo Castro; la teniente de alcalde de Vigo y la concejal de Turismo, María José Caride y Yolanda Aguiar; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo del ministerio de Transportes, Benito Núñez; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites.

Según indica Europa Press, la cita ha servido poco más que repetir el diagnóstico de la situación aeroportuaria gallega: peores cifras en las terminales, competencia de Oporto y la necesidad de coordinación. También se ha acordado la creación del mencionado grupo de trabajo, que todavía no tiene fecha para su primera reunión.

En la reunión, como ha informado Pedro Blanco, Aena ha detallado sus inversiones en los tres aeropuertos gallegos, que superan los 130 millones de euros entre 2018 y 2024. También ha admitido que es una "evidencia" la "necesidad de establecer una coordinación", matizan que la promoción turística es competencia autonómica.

"El Gobierno va a estar con ellos para apoyar y reforzar en todo lo que se precise", ha añadido el delegado del Gobierno, que ha afirmado que la reunión de este viernes es "un primer paso" para llevar a cabo la labor conjunta que se iniciará con la constitución de la comisión técnica de trabajo.

Una reunión breve y la Xunta pide a Aena ser más "proactiva"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes ha liderado la comitiva de la Xunta, que ha lamentado que el encuentro acabase antes de lo previsto "por cuestiones de agenda" de Aena, lo que demuestra que este organismo "no se toma en serio". Así, ha pedido que se cambie el formato establecido para esta reunión, al considerar que "no es operativo".

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, también se ha referido a la brevedad de la reunión. "Fue más corta de lo que probablemente habíamos pensado, pero nos escuchamos todos, adoptamos todas las propuestas que tenían todas las partes que estaban encima de la mesa y, desde luego, quedamos emplazados para ese grupo de trabajo", ha señalado.

Según ha indicado la Xunta, la creación del grupo de trabajo parte de una petición suya y tiene como objetivo que Aena traslade "información relacionada con la demanda de viajeros o los costes". Estos datos, aseguran, son calve para "tener una posición más organizada" para llevar a cabo la coordinación de los tres aeropuertos gallegos.

Calvo ha incidido que son el Gobierno y Aena los que deben liderar la tarea de coordinación, "dado que es su competencia, en lugar de evadir su responsabilidad y derivarla a otras administraciones". Entre la información solicitada por la Xunta, se encuentra el plan de inversiones del Estado en los aeropuertos gallegos entre 2027 y 2031.

El conselleiro considera que Aena tiene que tener una actitud más "proactiva" con el traslado de información y también liderar una planificación eficiente de rutas. También cree que las tasas aeropuertuarias, causa de la marcha de Ryanair de Lavacolla y Vigo, según la compañía, "no deberían ser homogéneas, sino que tendrían que atender a las singularidades de cada caso".

Reunión "decepcionante" para los ayuntamientos

Como también indica Europa Press, todos los representantes municipales han coincidido en calificar la reunión como "decepcionante". La regidora compostelana ha criticado la "poca receptividad" de la Xunta y del Gobierno para actuar y tomar esta cuestión "con la importancia que tiene".

La concelleira de Urbanismo y Vivenda de Vigo, María José Caride, ha centrado sus críticas en la Xunta, señalando sus competencias en promoción turística. "Esto no tiene que ver con tasas aeroportuarias ni con la tasa turística, sino con que estamos en un mundo donde hay otros que están interviniendo, y nosotros de brazos cruzados", ha advertido.

El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, también ha manifestado que, "por desgracia", en el comité de coordinación se sigue hablando "de lo mismo" de los últimos años: la necesidad de una coordinación aeroportuaria, "pero sin avances claros". Asimismo, ha indicado que Aena "no puede asistir impasible a una pérdida efectiva de potenciales clientes" que se van a Oporto.