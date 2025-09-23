El nuevo Centro de Regulación de Circulación de Ourense contará con un videowall de 35,14 metros cuadrados

El nuevo Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Adif en Ourense contará con un videowall de última tecnología de 35,14 metros cuadrados, desde la que los agentes de circulación verán proyectados la red ferroviaria gallega y los trenes que circulan por ella en tiempo real.

Así lo ha anunciado Adif este martes, detallando que se destinará una inversión de 1,1 millones de euros a desplegar equipos de vanguardia en este nuevo centro que, además de esta pantalla —de 20,15 metros de largo y 1,75 metros de ancho—, dispondrá de 16 consolas y otros 44 monitores.

Adif ha asegurado que la licitación de este hardware es una muestra del impulso a la transformación de la antigua estación de Ourense-San Francisco en un nuevo Centro de Regulación de Circulación.

El CRC sustituirá y ampliará al actualmente ubicado en la estación de Ourense y gestionará, a distancia y a tiempo real, la circulación de trenes por toda la red de Galicia, es decir, 1.151 kilómetros de vías.

El de Ourense forma parte de los 19 CRC que Adif tiene repartidos por toda la red ferroviaria: centros neurálgicos a la vanguardia tecnológica y operativos las 24 horas y los 365 días del año.

Un nuevo software

Por otro lado, Adif ha anunciado que está desplegando el nuevo software CTC: Control de Tráfico Centralizado. La empresa pública afirma que es la vanguardia tecnológica en gestión de tráfico.

Además de contar con nuevas herramientas y funcionalidades, dispondrá de un sistema de respaldo, que asegura la continuidad del tráfico ferroviario en caso de incidencia en el principal.

Al mismo tiempo, Adif completará los trabajos para adecuar los espacios interiores de la antigua estación de San Francisco para albergar el CRC, y para recuperar y rehabilitar su estructura y fachadas originales, garantizando así su preservación y poniendo en valor el histórico y emblemático edificio.