Reactivada la situación 2 en O Bolo (Ourense) por la proximidad del fuego a las casas

Varias personas observan el incendio desde el mirador de A Lampa en la aldea de Moura, a 19 de septiembre de 2025, en Nogueira de Ramuín, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

La Consellería do Medio Rural ha informado de la reactivación de la situación 2 en el incendio forestal del municipio ourensano de O Bolo, en la comarca de Valdeorras, por la proximidad del fuego a las casas.

Las medidas de protección a la ciudadanía se activan ahora en el núcleo de población de Santa Cruz y el incendio calcina, según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural, más de 30 hectáreas.

El fuego comenzó a las 23:47 horas de este jueves, en la parroquia de Vilaseco. Se han movilizado para su extinción hasta cuatro agentes, siete brigadas, cinco motobombas y una pala. Además, según el 112 Galicia, se procedió al corte de la vía ferroviaria entre Santo Estevo y Os Peares.