Ofrecido por:
Reactivada la situación 2 en O Bolo (Ourense) por la proximidad del fuego a las casas
Según las estimaciones de la Consellería do Medio Rural, los fuegos han calcinado una superficie de 30 hectáreas
Podría interesarte: Desactivan la situación 2 en el incendio forestal de O Bolo (Ourense)
La Consellería do Medio Rural ha informado de la reactivación de la situación 2 en el incendio forestal del municipio ourensano de O Bolo, en la comarca de Valdeorras, por la proximidad del fuego a las casas.
Las medidas de protección a la ciudadanía se activan ahora en el núcleo de población de Santa Cruz y el incendio calcina, según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural, más de 30 hectáreas.
El fuego comenzó a las 23:47 horas de este jueves, en la parroquia de Vilaseco. Se han movilizado para su extinción hasta cuatro agentes, siete brigadas, cinco motobombas y una pala. Además, según el 112 Galicia, se procedió al corte de la vía ferroviaria entre Santo Estevo y Os Peares.
El alcalde asegura que fue "intencionado"
El alcalde de O Bolo, Miguel Ángel García (Somos O Bolo), ha asegurado que el incendio fue encendido "intencionadamente" junto a "la carretera OU-533".
García ha señalado que los vecinos "llevan toda la noche trabajando" en una "zona de difícil acceso", pero, ante la llegada de medios aéreos, "en principio no hay previsiones de que se expanda" el fuego.
"Creemos que no se va a correr ningún peligro, porque ahora los medios aéreos van a cortarle la cabeza al fuego y ya no debería salir de ahí", ha explicado.
Consultado por Europa Press, el regidor de O Bolo ha ratificado que no hay vecinos desalojados y "no hay previsión" de que se tenga que desalojar porque "el incendio está lejos de los tres núcleos de población". "Puede venir el viento y cambiar esto, pero en principio no se espera", ha añadido.