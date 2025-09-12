Yolanda Díaz pide en Ourense que las administraciones "se den la mano" y "dejen las riñas a un lado"

Yolanda Díaz atiende a los medios en su visita a la comarca de Valdeorras. Rosa Veiga - Europa Press

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido este viernes en el pueblo de San Vicente de Leira con alcaldes y vecinos de la comarca de Valdeorras (Ourense), afectada por los incendios en la provincia de Ourense.

En su visita a Galicia, Díaz ha pedido a las administraciones que "se den la mano" y "dejen las riñas a un lado" para "ponerse a trabajar". "La política útil es esto", ha recalcado en declaraciones a medios.

Díaz ha destacado que este encuentro "sirve de ejemplo" de "cooperación institucional", con representantes locales "de todos los colores" que "se dan la mano" para "trabajar" y "evitar lo que se ha vivido este verano" en el futuro. "Quiero dar las gracias a todos los alcaldes de distintas formaciones políticas que están aquí defendiendo el bien común", ha añadido.

Además, ha insistido en la necesidad de "políticas de prevención" durante todo el año, con brigadas que "reciban la formación adecuada", y ha recalcado la importancia de "conocer" las "nuevas características de los fuegos" y "acomodar" los montes a su "virulencia".

Acompañada del alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Barreiro (PSdeG), ha recordado que "ahora toca restaurar todo" como "ya se hizo en Las Palmas" y "se está haciendo" tras la DANA.

Díaz ha apuntado, además, a la población de San Vicente, aún sin agua, para "actuar rápido" y ha aprovechado para reconocer, en general, a los vecinos, por ser "a veces" los que "salvan sus vidas y sus casas", así como por su "cooperación" y "participación" en el "diseño de muchas políticas públicas".

Por su parte, Barreiro ha agradecido la visita de la ministra y ha pedido a "administraciones superiores" que "escuchen a los que están abajo" y ha incidido en la necesidad de hacer un "plan de prevención adecuado".

En su visita a la provincia de Ourense, Yolanda Díaz ha estado también en la cooperativa Vinos Barco en O Barco de Valdeorras, y en la cooperativa Amarelante en Manzaneda.

Los bomberos denuncian falta de medios

Aprovechando la visita de la ministra, Jacobo García, bombero en el distrito forestal 18 en Vigo, ha denunciado, también, la "insuficiencia" de "puestos de trabajo" en la extinción y ha reclamado la necesidad de "trabajar todo el año" ."El servicio de extinción y de prevención tiene que mejorar muchísimo", ha lamentado.

García ha recalcado, además, la necesidad de "mejorar salarios y condiciones", "aumentar en miles de personas" los medios de extinción "durante todo el año" y actuar "ahora" para evitar "erosión", "lavado de aguas" y "contaminación", y creando un "modelo productivo en Galicia más sostenible".

Jacobo García ha recordado la manifestación prevista este domingo en Santiago, convocada por la Plataforma 'Por un Monte Galego con Futuro', con más de 60 colectivos implicados, para denunciar la "falta de políticas forestales".

Críticas del PP

La visita y las declaraciones de la ministra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, no han gustado al PPdeG, que ha criticado que "priorizase la pancarta" en plena oleada de incendios "y ahora venga a Galicia a dar lecciones con palabras vacías".

"Parece una mala broma que hoy en su visita pidiese que las administraciones se den la mano y dejen las peleas a un lado, apelando a la política útil, cuando durante los incendios no apareció para ayudar pero sí para manifestarse", han criticado desde el PP gallego.

Al respecto, han recordado que en agosto, la gallega "interrumpió sus vacaciones en las Rías Baixas únicamente para criticar", uniéndose a las manifestaciones, sin desplazarse a las zonas quemadas "y en ningún momento tuvo intención de aportar". "No se corta un pelo. En 2024 ya vino a Galicia a posturear y a buscar pélets con lupa en una playa. Menos mal que a los gallegos ya no los engaña", ha censurado el PPdeG.

Además, los 'populares' han denunciado que Díaz "ha vuelto a lanzar el bulo" de que la extinción de incendios está en manos privadas, "cuando los efectos del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia son trabajadores públicos". "Se nota que no conoce nuestra Comunidad, ni le interesa, ni viene mucho por aquí y así le va", han concluido.

Otros temas

Yolanda Díaz también ha acusado al Partido Popular, a Junts y a Vox de "abofetear a 12,5 millones y medio de trabajadores y trabajadoras" con su oposición a la norma que incluía la reducción de la jornada laboral, regulaba la desconexión digital y el registro horario.

Preguntada sobre si el presidente Pedro Sánchez estuvo acertado al asegurar que España no podía frenar el combate de Israel contra los terroristas de Hamás porque no tiene armas nucleares, que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu calificó de "amenazas genocidas contra Israel", Díaz ha sostenido que Netanyahu es un "criminal de guerra" y ha asegurado que "frente a su fanfarronería", "el Gobierno de España se va a defender".