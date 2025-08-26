La Xunta confirma una "afección mínima" en el parque de O Invernadoiro (Ourense) por los incendios

La Xunta confirma una "afección mínima" del incendio de Chandrexa al parque de O Invernadoiro (Ourense) Xunta de Galicia

El incendio de Chandrexa de Queixa, el segundo más grande de la historia de Galicia, ha tenido una "afección mínima en el parque de O Invernadoiro (Ourense). Así lo ha confirmado este martes la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

Según recoge Europa Press, la conselleira ha agradecido el trabajo de todo el personal del parque que estuvo "implicado día y noche". También al operativo, porque gracias a eso la "afección fue mínima".

En concreto, Vázquez ha explicado que para proteger al parque natural del incendio, su departamento movilizó dos máquinas pesadas que ayudaron a repasar los cortafuegos existentes y ejecutó una serie de obras en la zona que se declararon de emergencia para poder agilizarlas.

"Muchas veces no sirve de nada pero hay que poner todos los medios necesarios. Se trataba primero de salvar vidas y salvar viviendas, pero además tengo que decir que el operativo hizo el esfuerzo necesario para salvar también O Invernadoiro", ha remarcado

Asimismo, la conselleira ha avanzado que su departamento pondrá a disposición de los afectados ayudas para reparar infraestructuras de uso público localizadas dentro de la Rede galega de espazos protexidos y/o reservas de la biosfera que resultaran afectadas por los incendios forestales.