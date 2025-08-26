Incendios en Galicia: La Xunta desactiva el nivel 2 de emergencia en la provincia de Ourense

La Xunta ha anunciado la desactivación del nivel 2 de emergencia en la provincia de Ourense tras la ola de incendios que ha arrasado con 90.000 hectáreas en los últimos 15 días.

El anuncio lo ha hecho el presidente gallego, Alfonso Rueda, durante su visita este martes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Ourense, donde ha destacado que este paso ha sido posible gracias al trabajo conjunto y a la entrega de los profesionales que actuaron en primera línea para proteger vidas, viviendas y el monte gallego.

"Sin bajar la guardia, pero las cosas han mejorado gracias al trabajo de miles de profesionales", ha declarado Rueda, que ha agradecido la labor desarrollada por los técnicos y bomberos forestales, agentes medioambientales, personal de la UME y otras unidades del ejército, profesionales y voluntarios de Protección Civil o los agentes de la Guardia Civil, entre otros colectivos.

Así, ha asegurado que Galicia "cuenta con el mejor dispositivo de extinción de incendios de España".

Además del trabajo de extinción y control de los fuegos activos, Rueda ha señalado que se inicia una fase de desescalada progresiva, con vigilancia permanente y dispositivos de prevención, y ha recordado que los incendiarios son responsables criminales que atentan contra Galicia.

12 detenidos y 22 investigaciones en curso

Hasta hoy, se ha detenido a 12 personas relacionadas con los incendios y hay otras 22 investigaciones en curso en las que participan también los integrantes de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Xunta.

"Los incendiarios deben saber que están siendo investigados por magníficos profesionales", ha incidido Rueda, que ha instado a que "el peso de la ley caiga sobre los responsables" y, para ello, la Xunta mantendrá la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que respondan ante la justicia.

El presidente del ejecutivo gallego también ha avanzado que este viernes, durante la celebración de un Consello extraordinario en Ourense, se aprobarán las ayudas dirigidas a las personas y ayuntamientos afectados por las consecuencias de los incendios.

Las medidas acordadas serán "publicadas de manera inmediata para que los afectados puedan solicitarlas y recibirlas cuanto antes" y estarán orientadas a la recuperación de viviendas y explotaciones, así como al apoyo a los municipios que tienen por delante una compleja tarea de reconstrucción.