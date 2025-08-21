Las hectáreas arrasadas por los incendios en Galicia superan las 158.000, según Copernicus

Mapa de superficie forestal quemada en Galicia a 21 de agosto de 2025, según el sistema EFFIS, del programa europeo Copernicus. EFFIS-COPERNICUS

Las hectáreas arrasadas en Galicia en este mes de agosto por la ola de incendios ascienden ya a 158.101, según el Sistema de Información de Incendios Forestales del programa europeo Copernicus.

Según los datos actualizados del sistema, el área afectada en la provincia de Ourense es ya de 154.969 hectáreas, 3.550 hectáreas más que hace 24 horas. En el resto de las provincias, no hay cambios significativos: 1.346 hectáreas en Pontevedra, 1.175 en A Coruña y 611 en Lugo.

A nivel nacional, Copernicus estima que, en lo que va de año, han ardido 403.171 hectáreas en España y la inmensa mayoría se quemaron en el mes de agosto.

La cifra de hectáreas quemadas era de 41.903 a 29 de julio. Para el día 7 de agosto ya habían alcanzado las 47.302. Posteriormente, la superficie quemada se comenzó a disparar hasta alcanzar las 396.791, por lo que en estos últimos 15 días han ardido unas 360.000.