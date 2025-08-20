El vecino de Petín (Ourense) detenido por los incendios: "Solo quiero agradecer a mi pueblo la ayuda"

Más de 150 vecinos de Petín (Ourense) se trasladaron este lunes al Juzgado de Trives para apoyar a Isidro Estévez, el hombre de 61 años detenido un día antes por los incendios de Ourense. Este miércoles, ya en libertad, Isidro no ha tenido sino palabras de agradecimiento.

"Solo quiero agradecerle a mi pueblo por la ayuda que me han prestado y estar allí presentes", ha afirmado el hombre, aún emocionado tras salir en libertad este martes, a los micrófonos de Telecinco.

No es para menos, hasta dos autobuses se desplazaron desde Petín hasta Trives para defenderlo. "Es un cabeza de turco", aseguraba uno de los vecinos, que explicaba a Europa Press que la acción había sido organizada por su Concello.

Los vecinos de Petín consideran inocente a su vecino, ya que fue detenido tras ayudar en las tareas de extinción y prendió un "cortafuegos" ante la situación de "abandono total" en la que se encontraba el pueblo. Una acción que observó un miembro de la UME.

"Detener a los voluntarios, y verdaderos héroes de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días", denunciaron. "Él se quedó para intentar salvar al pueblo", añadieron.

Fiscal de Medio Ambiente de Galicia: "El riesgo es muy grave"

En declaraciones a Radio Galega este martes, la fiscal de Medio Ambiente en Galicia, Carmen Eiró Bouza, ha pedido que los vecinos no intervengan en la extinción de los incendios forestales. Ha explicado que una "buena acción" puede convertirse en una "catástrofe".

"El riesgo es muy grave. Parece ser que en ese fuego en concreto la salida que había para poder evacuar en caso de que fuera preciso se cerró como consecuencia de la actuación del investigado", ha explicado la fiscal en referencia al caso del vecino de Petín detenido el pasado domingo.