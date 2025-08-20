Isidro Estévez, el vecino de Petín (Ourense) detenido por los incendios

Isidro Estévez, el vecino de Petín (Ourense) detenido por los incendios ATLAS TV

El vecino de Petín (Ourense) detenido por los incendios: "Solo quiero agradecer a mi pueblo la ayuda"

Dos autobuses se trasladaron desde Petín al Juzgado de Trives para apoyar a su vecino detenido durante la ola de incendios que asola Ourense

Más de 150 vecinos de Petín (Ourense) se trasladaron este lunes al Juzgado de Trives para apoyar a Isidro Estévez, el hombre de 61 años detenido un día antes por los incendios de Ourense. Este miércoles, ya en libertad, Isidro no ha tenido sino palabras de agradecimiento.

Dos autobuses llenos partieron en la mañana de este lunes desde Petín hasta los juzgados de Trives, donde más de 150 personas permanecen concentradas en apoyo al hombre de 61 años que fue detenido en la pasada jornada en el marco de la ola de incendios que asola la provincia desde hace días. Uno de los vecinos que están en Trives, quien ha indicado que también se ha desplazado la alcaldesa de la localidad, Raquel María Bautista, y que lo ha organizado el propio Ayuntamiento, ha trasladado que el vecino detenido es un cabeza de turco y que su detención es injusta. Los vecinos concentrados consideran que se detiene a los únicos que quedaron en los pueblos a apagar lo poco que se salvó. Detener a los voluntarios, y verdaderos héroes de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días, indican, para añadir que: Los verdaderos responsables parecen necesitar un cabeza de turco y no vamos a permitirlo. HIZO UN CORTAFUEGOS Uno de los vecinos, consultado por Europa Press, ha explicado que este hombre era un voluntario que estaba ayudando y que se limitó a prender a modo de cortafuegos ante la situación de abandono total en la que se encontraban los vecinos. Él se quedó para intentar salvar al pueblo, ha explicado, antes de indicar que un miembro de la UME, que participaba en evacuaciones, lo vio en el momento en el que prendía a modo de cortafuegos. Este vecino explicaba que el hombre lo hacía con conocimiento de causa y ha insistido en que su detención es indignante. Con todos mis respetos, es una persona que lleva toda su vida aquí y que se ha enfrentado a fuegos, probablemente sepa mejor lo que hay que hacer que personas que llevan cuatro meses, ha defendido. PENDIENTES DEL PASE A DISPOSICIÓN JUDICIAL Aunque inicialmente se había informado de que este vecino detenido no pasaría a disposición judicial este lunes, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han precisado que, salvo cambio de última hora, sí lo hará. En concreto, está previsto que lo haga a partir de las 17,00 horas en el tribunal de instancia de A Proba de Trives.

"Solo quiero agradecerle a mi pueblo por la ayuda que me han prestado y estar allí presentes", ha afirmado el hombre, aún emocionado tras salir en libertad este martes, a los micrófonos de Telecinco.

No es para menos, hasta dos autobuses se desplazaron desde Petín hasta Trives para defenderlo. "Es un cabeza de turco", aseguraba uno de los vecinos, que explicaba a Europa Press que la acción había sido organizada por su Concello.

Los vecinos de Petín consideran inocente a su vecino, ya que fue detenido tras ayudar en las tareas de extinción y prendió un "cortafuegos" ante la situación de "abandono total" en la que se encontraba el pueblo. Una acción que observó un miembro de la UME.

"Detener a los voluntarios, y verdaderos héroes de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días", denunciaron. "Él se quedó para intentar salvar al pueblo", añadieron.

Fiscal de Medio Ambiente de Galicia: "El riesgo es muy grave"

En declaraciones a Radio Galega este martes, la fiscal de Medio Ambiente en Galicia, Carmen Eiró Bouza, ha pedido que los vecinos no intervengan en la extinción de los incendios forestales. Ha explicado que una "buena acción" puede convertirse en una "catástrofe".

"El riesgo es muy grave. Parece ser que en ese fuego en concreto la salida que había para poder evacuar en caso de que fuera preciso se cerró como consecuencia de la actuación del investigado", ha explicado la fiscal en referencia al caso del vecino de Petín detenido el pasado domingo.