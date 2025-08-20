Prisión para el detenido en Vilardevós (Ourense) por el incendio que calcinó más de 500 hectáreas

La jueza del Tribunal de Instancia de Verín ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido como responsable de un incendio forestal en Vilardevós (Ourense). Este fuego calcinó unas 578 hectáreas y afectó a siete localidades, de las cuales dos tuvieron que ser confinadas.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre, que se acogió a su derecho a no declarar, tiene antecedentes penales por hechos similares y está investigado por un delito de incendio forestal.

La jueza considera, como recoge Europa Press, que existe riesgo de reiteración delictiva y riesgo de fuga ante la gravedad de la pena que se le podría imponer y a sus circunstancias personales.

Durante el incendio -que se dio por extinguido el 8 de agosto-, hubo dos heridos leves. El hombre, de 47 años, fue detenido este martes, minutos antes de las 16:00 horas, en su vivienda de la localidad ourensana.