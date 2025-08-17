Cortada la A-52 entre Ribadavia y Melón por los incendios forestales en Ourense

La autovía A-52 está cortada entre Ribadavia y Melón a causa de los incendios forestales que asolan la provincia de Ourense y que tan solo en siete días han calcinado más de 50.000 hectáreas de monte.

Según informan fuentes del Instituto Armado, el corte se produjo a las 15:25 en el kilómetro 252, sentido Vigo, y en el kilómetro 262 sentido Benavente.

De esta forma, hay desvíos habilitados por la N-120.

Galiciade alta velocidad con Madrid debido a las consecuencias de estos incendios. Los trenes siguen sin circular por quinto día consecutivo y ni Renfe ni Adif pueden concretar cuándo se retomará el flujo normal.