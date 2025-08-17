Ofrecido por:
Cortada la A-52 entre Ribadavia y Melón por los incendios forestales en Ourense
Se han habilitado desvíos alternativos por la N-120. Los trenes tampoco circularán entre Galicia y Madrid por quinto día consecutivo
La autovía A-52 está cortada entre Ribadavia y Melón a causa de los incendios forestales que asolan la provincia de Ourense y que tan solo en siete días han calcinado más de 50.000 hectáreas de monte.
Según informan fuentes del Instituto Armado, el corte se produjo a las 15:25 en el kilómetro 252, sentido Vigo, y en el kilómetro 262 sentido Benavente.
De esta forma, hay desvíos habilitados por la N-120.Galicia tampoco tiene tráfico ferroviario de alta velocidad con Madrid debido a las consecuencias de estos incendios. Los trenes siguen sin circular por quinto día consecutivo y ni Renfe ni Adif pueden concretar cuándo se retomará el flujo normal.