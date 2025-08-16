Rueda, sobre las ayudas para los afectados por los incendios: "Estaremos a la altura de las pérdidas"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha garantizado que las ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas por los incendios que asolan Galicia, con especial intensidad la provincia de Ourense, se arbitrarán cuanto antes y estarán "a la altura" de la "intensidad" de los años y de las "pérdidas".

"Las ayudas empiezan a ser imprescindibles. La Xunta está arbitrando los medios para que los ganaderos que vieron cómo los pastos, el alimento de sus animales, desapareció puedan tener alimento, forraje y pienso. Trabajamos para que esto pueda ser posible de manera prácticamente inmediata", ha reflexionado, en Ourense, tras visitar el centro de coordinación operativa.

En concreto, ha indicado que los técnicos de la Xunta trabajan para que, "inmediatamente, no más tarde del primer Consello de la Xunta" que se celebre, se puedan "arbitrar" las ayudas necesarias para "dar un respiro a la gente que perdió sus bienes".

"Ya lo hicimos otras veces. No es la primera crisis incendiaria que Galicia padece, pero estaremos a la altura de la intensidad y de las pérdidas", ha asegurado.

El objetivo es que, "a la mayor brevedad posible", se pueda "empezar a dar la posibilidad" de que quienes hayan sufrido daños por los fuegos puedan hacer solicitudes de ayudas por sus viviendas, industrias y todo tipo de propiedades.

Exigencia al gobierno

"Lo más urgente es apagar los incendios, pero también es muy urgente arbitrar ayudas cuanto antes. Así se lo plantearé al presidente del Gobierno mañana, para que la Administración central también habilite ayudas y comprometa esa misma celeridad", ha anticipado.

", se ha quejado, en alusión a la ola de incendios que sufrió la comunidad en ese ejercicio, antes de concluir que espera que en esta ocasión el Ejecutivo estatal también agilice las ayudas.