Un incendio forestal en la parroquia viguesa de Bembrive arrasa 2.000 metros cuadrados
El fuego fue controlado en cerca de una hora por seis efectivos municipales
Esta madrugada se registró un incendio forestal en la zona de Bembrive, Vigo, alrededor de las 06:00. El fuego afectó aproximadamente 2.000 metros cuadrados y fue controlado en cerca de una hora por seis efectivos municipales, que contaron con un vehículo bomba y apoyo nodriza.
Además, el jueves los bomberos de Vigo se desplazaron a Verín para brindar apoyo en otra intervención. En este caso, participaron cinco efectivos con un vehículo forestal pesado: un mando, un conductor y tres bomberos.
Por el momento, continúan activos varios focos en toda Galicia, siendo el más importante el de Chandrexa de Queixa, que supera las 11.000 hectáreas.