Un incendio forestal en la parroquia viguesa de Bembrive arrasa 2.000 metros cuadrados

Esta madrugada se registró un incendio forestal en la zona de Bembrive, Vigo, alrededor de las 06:00. El fuego afectó aproximadamente 2.000 metros cuadrados y fue controlado en cerca de una hora por seis efectivos municipales, que contaron con un vehículo bomba y apoyo nodriza.

Además, el jueves los bomberos de Vigo se desplazaron a Verín para brindar apoyo en otra intervención. En este caso, participaron cinco efectivos con un vehículo forestal pesado: un mando, un conductor y tres bomberos.

Por el momento, continúan activos varios focos en toda Galicia, siendo el más importante el de Chandrexa de Queixa, que supera las 11.000 hectáreas.