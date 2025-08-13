Ourensanos ante los incendios forestales: "No podemos ni salir de casa con este humo"

Vista de los incendios del Macizo Central, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

La provincia de Ourense continúa llevándose la peor parte de los incendios en Galicia, con miles de hectáreas quemadas y en alerta por nivel 2 ante el riesgo de unos fuegos que obligaron a llevar a cabo varios desalojos.

La superficie afectada por los incendios aumenta hasta las 11.000 hectáreas en lo que va de verano, según las cifras de la Consellería do Medio Rural, que solo comunica datos de fuegos superiores a 20 hectáreas.

Además de los focos activos, más de 30 municipios ourensanos se encuentran en riesgo extremo de incendio a las puertas de otra ola de calor. La mayoría de estos ayuntamientos se encuentran en la zona sur y este de la provincia de Ourense, según el índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) que elabora la Consellería do Medio Rural diariamente.

Toda la provincia se encuentra en alerta, y en gran parte de los municipios resulta prácticamente imposible salir de las viviendas. En Caballiño, por ejemplo, fuentes consultadas por Treintayseis señalan que el ambiente está cargado de humo y con un fuerte olor a quemado. "Esto es horrible, va a quedar este humo hasta que llueva", comenta una vecina de Carballiño.

La situación en la capital provincial no es mucho mejor y una densa cortina de humo cubre la ciudad. Allí, una ourensana relata a Treintayseis: "Hay humo y ceniza por todos lados. No podemos ni salir de casa".