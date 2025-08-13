Ofrecido por:
Confinadas 12 personas en Vilariño da Serra, en Viana do Bolo (Ourense)
Además, tuvieron que ser evacuados dos vecinos de Monterrei, en la comarca de Verín
Más información: Incendios en Galicia, en directo: el fuego arrasa miles de hectáreas en Ourense y obliga de nuevo a interrumpir trenes
Un total de 12 personas han tenido que ser confinadas en la parroquia de Vilariño da Serra, en Viana do Bolo (Ourense), y dos vecinos de Albarellos, en Monterrei (Ourense), tuvieron que ser evacuados.
Durante esta jornada, en Monterrei también fueron evacuadas 12 personas en Sandín, mientras el resto de los vecinos de la parroquia quedaron confinados, como recoge Europa Press.
La ola de incendios que todavía se encuentran sin controlar en Galicia no deja de aumentar en las últimas horas y ya calcina más de 11.500 hectáreas, principalmente en Ourense, que mantiene declarada la Situación 2 a nivel provincial.