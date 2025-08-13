Un hidroavión trata de extinguir el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense

Un hidroavión trata de extinguir el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense Rosa Veiga /EP

Ofrecido por:

Galicia

Confinadas 12 personas en Vilariño da Serra, en Viana do Bolo (Ourense)

Además, tuvieron que ser evacuados dos vecinos de Monterrei, en la comarca de Verín

Más información: Incendios en Galicia, en directo: el fuego arrasa miles de hectáreas en Ourense y obliga de nuevo a interrumpir trenes

Publicada
Actualizada

Un total de 12 personas han tenido que ser confinadas en la parroquia de Vilariño da Serra, en Viana do Bolo (Ourense), y dos vecinos de Albarellos, en Monterrei (Ourense), tuvieron que ser evacuados.

Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego en Seixalbo.

Durante esta jornada, en Monterrei también fueron evacuadas 12 personas en Sandín, mientras el resto de los vecinos de la parroquia quedaron confinados, como recoge Europa Press.

La ola de incendios que todavía se encuentran sin controlar en Galicia no deja de aumentar en las últimas horas y ya calcina más de 11.500 hectáreas, principalmente en Ourense, que mantiene declarada la Situación 2 a nivel provincial.