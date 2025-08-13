Confinadas 12 personas en Vilariño da Serra, en Viana do Bolo (Ourense)

Un hidroavión trata de extinguir el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense Rosa Veiga /EP

Un total de 12 personas han tenido que ser confinadas en la parroquia de Vilariño da Serra, en Viana do Bolo (Ourense), y dos vecinos de Albarellos, en Monterrei (Ourense), tuvieron que ser evacuados.

Durante esta jornada, en Monterrei también fueron evacuadas 12 personas en Sandín, mientras el resto de los vecinos de la parroquia quedaron confinados, como recoge Europa Press.

La ola de incendios que todavía se encuentran sin controlar en Galicia no deja de aumentar en las últimas horas y ya calcina más de 11.500 hectáreas, principalmente en Ourense, que mantiene declarada la Situación 2 a nivel provincial.